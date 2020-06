In articol:

Elena Ionescu, câștigătoarea Survivor România 2020, nu se regăsea în lista Faimoșilor atunci când a fost anunțată emisiunea. Ea i-a luat locul unei foste Miss România, Ioana Filimon.

Deși a ajuns din prima clipă alături de ceilalți Faimoși în Republica Dominicană, Elena Ionescu nu s-a aflat în formula de start de la Survivor România, anunțată la sfârșitul anului trecut. Inițial, în locul Elenei Ionescu trebuia să fie Ioana Filimon, o tânără cunoscută după ce a câștigat titlul de Miss România.

Numai că, doar cu câteva zile înainte de plecarea la Survivor România, Ioana Fiilimon a anunțat că nu mai poate intra în competiție din cauza unei accdentări la mână. Ea a postat și o fotografie pe contul de socializare, în care avea mâna în ghips.

Ioana Filimon, înlocuită cu Elena Ionescu la Survivor România, din cauza unei probleme medicale

”Este adevărat că m-am retras de la Survivor, din cauza problemelor medicale. Din păcate, pentru moment trebuie să mă recuperez timp de trei săptămâni şi am ales să fac acest lucru, departe de Bucureşti. Sănătatea mea e pe primul loc!”, a scris Ioana Filimon pe contul ei de socializare.

Cu doar câteva zile înainte, fosta Miss România se arăta decisă să scrie istorie la Survivor România 2020. ”Îmi doresc să-mi demonstrez că sunt o supraviețuitoare și că mă pot descurca în orice situație. Atuurile mele sunt rezistența fizică și psihică, în orice condiții, mai ales că am mai fost pusă în situații destul de dificile și am făcut față cu brio. Îmi este teamă doar de «monștrii» care ies din mine când nu am ciocolată”, spunea Ioana Filimon în decembrie 2019.

Locul fostei Miss România, Ioana Filimon, a fost luat de Elena Ionescu, aceasta a acceptat imediat provocarea, care, iată, acum i-a schimbat viața. Elena Ionescu a fost desemnată prin votul publicului câștigătorul Survivor România.

Ioana Filimon pozează extrem de sexy în ținute sumare

În timp ce înlocuitoarea sa, se lupta la Survivor România, Ioana Filimon poza în ținute extrem de sexy, așa cum și-a obișnuit fanii.

Ioana Filimon este din Timișoara și a făcut primii paşi în modelling la vârsta de 16 ani, şi de atunci a participat la numeroase competiţii de frumusețe. Cel mai important titlu câștigat de ea este cel de Miss România în anul 2016. Dar, de atunci a mai câștigat și alte trofee într-o serie de competiții internaționale: locul 1 - Miss Global Model of the World 2018, locul 2 - Miss Top Model of The World 2019, locul 2 - Miss Tourism Universe 2018.