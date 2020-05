In articol:

Lola a pierdut Finala Survivor Romania in fata Elenei Ionescu, insa tocmai ce a fost ceruta de sotie de catre George, iubitul sau. Lola Crudu a aratat inelul de logodna, in direct, imediat dupa ce a Dan Cruceru a anuntat ca ea este prima eliminata din cursa pentru marele premiu.

"Eu nu ma asteptam sa ajung pana in acest moment. Tin sa le multumesc celor de acasa ca m-au votat pana in acest moment. Am cunoscut niste oameni extraordinari si am legat niste prietenii pe viata. Eu sunt mandra de mine, ca am ajuns pana aici, ca am fost selectata. Imi doresc ca premiul sa mearga la un razboinic. Si ca sa vedeti ca Lola e marea castigatoare. Am primit premiul cel mare", a declarat Lola dupa ce a pierdut finala in fata Elenei Ionescu.

Lola Crudu, Razboinica in varsta de 32 de ani, se mandreste ca a reusit sa-si domine adversare mult mai tinere. ”Le-a aratat babeta ce poate”, este una din replicile rostite de Lola la Survivor Romania. De altfel, Lola Crudu a fost nu doar una dintre cele mai bune concurente de la Survivor Romania, ci si cea mai in varsta.

Lola a facut parte din echipa Razboinicilor si a marturisit ca s-a inscris in competitia din Republica Dominicana pentru a le dovedi celor din jurul ei cat este de puternica.

Lola s-a nascut la Chisinau, dar acum locuieste in Bucuresti. Desi este antrenor personal de fitness, Lola iubeste muzica, a fost coregraf si acum este MC in timpul liber.

Si-a cerut iubitul de barbat chiar in emisiune

Lola Crudu de la Survivor a surprins pe toata lumea cu o declaratie de dragoste, care ulterior s-a transformat intr-o cerere in casatorie. In cadrul unei discutii video cu prietenii sai, dupa ce echipa Razboinicilor castigase o proba cu premiu de comunicare, Lola a spus ca iubitul ei, George trebuie sa pregateasca inelul. ”Ar fi si cazul sa trecem la urmatorul pas! Ii tot dau semnale de aici”, a spus Lola la Survivor.

Pe de alta parte, de acasa, si George, iubitul Lolei de la Survivor avea si el ganduri mari. In urma cu cateva saptamani, prezent la emisiunea Stafeta mixta, el a caracterizat-o incredibil de frumos. ”Este cea mai fascinata persoana pe care am cunoscut-o vreodata. Pe langa faptul ca este puternica, ea poate fi si sensibila, cu un suflet enorm. Suntem impreuna de un an si trei luni si simt ca o iubesc dintotdeauna, este sufletul meu pereche”, a spus George, prietenul razboinicei, la WOWbiz.ro.

Citeste si: Faimoasa Emy Alupei, prima reactie dupa Finala Survivor castigata de Elena Ionescu: "Frate, trebuie sa..."

Citeste si: Ce a aparut pe contul de Instagram al Faimosului Sonny Flame dupa ce Elena Ionescu a castigat Survivor

Citeste si: Elena Ionescu, prima declaratie dupa ce a castigat finala Survivor: "Am luptat ca o leoaica"

George se gandea inca de pe atunci la achizitionarea inelului de logodna. Si, se pare ca, a trecut si la fapte: ”M-am gandit mult la acest lucru, de cand ea este plecata! Sunt sentimente care ma incearca. Insa, mai am rabdare! Am vazut ca o parte din ea isi doreste sa vina acasa, fiindca ii este dor de mine si ma asteapta sa vin cu inelul la aeroport, dar mai are un cuvant de spus in competitie”, a declarat iubitul Lolei, care vorbit putin si despre bijuteria pe care i-o va pune iubitei sale pe deget. ”Deocamdata nu am cumparat inelul, dar cu siguranta o voi face cat mai repede, pentru ca atat eu, cat si Lola ne dorim acelasi lucru. Noi avem o conexiune destul de buna la distanta si chiar m-am gandit la chestia asta fix in ziua in care i-am trimis un mesaj de la mine, exact atunci a castigat proba de comunicare”, a comentat George, iubitul Lolei de la Survivor.