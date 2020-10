Alexandra și Denis Petcu

Denis Petcu îi dă o replică usturătoare Alexandrei, după ce aceasta a negat că ar fi avut o aventură cu vloggerul. El a dezvăluit pentru WOWbiz.ro că ar putea publica dovezi care să ateste faptul că a fost cu Alexandra la hotel, lucru pe care concurenta nu-l recunoaște.

Denis Petcu: ”O să-i împrospătez memoria cu niște filmări”

Vloggerul Denis Petcu

”Am aflat cu surprindere că Alexandra de la Puterea Dragostei nu mă mai cunoaște. Adică nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase, cum se spune în popor. Poate ar trebui să-i reîmprospătez memoria cu niște filmări de pe camerele de supraveghere de la hotel, ce-o să facă dacă fac rost de ele și le arăt pe vlog? Sau poate își aduce aminte de ce am stat ore întregi la telefon, că există lista apelurilor!

Până acum am fost ”Denis”, acum, brusc, am devenit ”acest individ” și zice că nu o atrag. Păi dacă eu sunt un ”individ”, atunci ea cine este? Că dacă îi dai jos machiajul, nu o mai recunoști. Uite, las fotografia asta la voi, poate își amintește exact cine este și îi revine și memoria în legătură și în legătură cu relația cu mine. E o poză mai veche, dar cam așa arată și acum fără machiaj”, a declarat Denis Petcu pentru WOWbiz.ro.

Așa arăta Alexandra cu câțiva ani în urmă[Sursa foto: Denis Petcu/arhivă personală]

Alexandra: ”Acest individ nu mă atrage, nu aș putea avea o relație cu el”

În urmă cu o săptămână, Denis Petcu a povestit pe vlogul său că a avut o aventură la hotel cu Alexandra, alături de care filmase pentru canalul de Youtube al ei și al surorii sale. Alexandra a negat că s-ar fi culcat cu Denis chiar în studioul emisiunii ”Puterea dragostei”.

Denis Petcu, alături de Alexandra și de sora ei

”Eu nu am avut niciodata o relație cu acel individ. El vrea să se ridice pe spatele meu. Noi nu am fost niciodată singuri, de fiecare dată când ne-am întâlnit, a fost și Adriana de faţă. Ne-am întâlnit doar ca să facem vloguri împreună, nu am ieşit la plimbare, să vorbim de-ale noastre. Eu nu m-am întâlnit la hotel cu el. De altfel, eu nu beau vin niciodată (...) Eu niciodata nu o să mă uit la el, nu aș putea să am o relație cu el, nu mă atrage. Cred că a fost pus de cineva, eu nu o să-l denigrez, o să vă arăt doar dovezile. Înainte de a spune toate aceste minciuni, trebuia să se gândească la faptul că eu am dovezile”, a spus Alexandra, la Puterea dragostei.