Ce frumoasă e sora Roxanei Blenche de la „Chefi la cuțite” 2020! Cătălin Scărlătescu a fost fermecat de tânără FOTO&VIDEO

Prima parte din semifinala „Chefi la cuțite” 2020, difuzată luni, 15 decembrie, a fost copleșitoare pentru concurenți. Cei 9 semifinaliști au fost uimiți de surpriza pe care le-a făcut-o Gina Pistol.

Cum arată sora Roxanei Blenche de la „Chefi la cuțite”

In articol:

Înainte de cea de-a doua probă din semifinală, concurenții au primit mesaje emoționante de la familie și prieteni. Sora Roxanei Blenche însă, a fost surpriza serii, pentru că nimeni nu știa că semifinalista din echipa Bulinuțelor are o soră atât de frumoasă și deșteaptă.

Alexandra, sora Roxanei Blenche de la „Chefi la cuțite”

Cel mai surprins a fost chef Cătălin Scărlătescu, care a întrebat-o pe Roxana Blenche dacă nu vine să o ajute în competiție sora ei Alexandra, pentru că i-ar fi plăcut să o cunoască personal.

Proba a doua din semifinală a constat într-un preparat care să le amintească concurenților de gustul copilăriei. Mai mult, fiecare dintre semifinaliști a avut ajutor din partea unui membru al familiei. Spre dezamăgirea juratului Cătălin Scărlătescu, pentru Roxana Blenche a venit mama ei, și nu sora acesteia, cum spera celebrul bucătar.

De altfel, semifinalista spunea la începutul competiției că datorită Alexandrei a ales să devină bucătar. În pragul marii finale „Chefi la cuțite” 2020, sora Roxanei Blenche i-a transmis să se concentreze foarte tare și i-a urat mult succes.

Cine este Roxana Blenche

Prima șansă pentru câștigarea marelui premiu o are Roxana Blenche, după ce a demonstrat în competiție că este un bucătar desăvârșit. În vârstă de 27 de ani, Roxana Blenche, chef într-un restaurant din Capitală, a mărturisit că nu se află la primul concurs culinar, însă competiția „Chefi la cuțite”are o miză foarte mare pentru ea.

„Am fost și în alte competiții, internaționale, am reprezentat România la Milano, alături de chef Cezar Munteanu. Am început în bucătărie alături de Michel Pascale, câștigător Iadul bucătarilor. Știu că aici e mai greu, dar vreau să demonstrez că pot”, a povestit Roxana Blenche.

Roxana Blenche, bucătar din întâmplare

Tânăra concurentă nu și-a imaginat vreodată că o să ajungă să îmbrățișeze meseria de bucătar. Ea a mărturisit că doar o întâmplare a făcut-o să-și îndrepte atenția către această meserie. Roxana Blenche a povestit că, în timp ce se pregătea să devină inginer zootehnist, a obținut un post de bucătar în restaurantul Michel Pascale, din Baia Mare, încurajată de sora ei, Alexandra.

„A început să-mi placă cu adevărat să gătesc când eram prin anul trei de facultate, cam atunci am început să experimentez și să îmi cumpăr foarte multe cărți de gastronomie. Sora mea este cea care m-a încurajat să-mi încep o carieră în domeniu, deși eu susțineam că voi fi inginer zootehnist.

Însă, prin 2015, când eram în anul patru de facultate, se deschidea la Baia Mare un restaurant fine dining, este vorba de Michael Pascale, iar sora mea mi-a făcut rost de un interviu pentru un post de bucătar, fără să știu. Inițial chiar m-am supărat pe ea, dar m-am prezentat la interviu și am obținut postul. Așa am intrat în acest domeniu. Mi-a plăcut și am rămas”, a povestit Roxana Blenche de la „Chefi la cuțite” într-un interviu pentru TrendsHRB.

Cu cine se iubește Roxana Blenche de la „Chefi la cuțite”

Deși este una dintre cele mai apreciate concurente din competiție, nu multă lume cunoaște detalii despre viața ei personală. Se pare că Roxana Blenche este fericită cu ce a obținut pe plan profesional până la vârsta de 27 de ani, dar este fericită și pe plan amoros.

Tânăra se iubește cu Cătălin Bucur, care a sprijinit-o pe tot parcursul competiției de la „Chefi la cuțite”. Mai mult, iubitul ei poate înțelege cel mai bine pasiunea tinerei pentru bucătărie, pentru că și el la rândul lui este tot bucătar. Pe paginile de socializare a celor doi îndrăgostiți se poate observa chimia dintre ei și faptul că sunt fericiți împreună.

Câștigător „Chefi la cuțite” 2020. Roxana Blenche, favorita publicului

Roxana Blenche, concurentă în echipa tunicilor cu bulinuțe, condusă de chef Florin Dumitrescu, este favorita publicului în lupta pentru marele premiu. Mai mult decât atât, fanii Roxanei Blenche sunt de părere că ea a câștigat trofeul „Chefi la cuțite” sezon 8, după ce frumoasa concurentă a publicat în mediul online mai multe fotografii care le-au ridicat semne de întrebare.

Concurenta din echipa lui Florin Dumitrescu a publicat o serie de imagini de la o sedință foto, în care apare cu fața acoperită de foițe de aur. „După pozele pe care le postezi cu aur, îmi dă impresia că tu ai câștigat acest sezon”, „Am făcut pariu cu prietenii mei ca tu câștigi sezonul. Baftă, ajută-mă să câștig”, „Meriți să câștigi", sunt doar câteva dintre comentariile stârnite de fotografii.

Surprize mari în semifinala „Chefi la cuțite”2020. Unul dintre cei mai promițători concurenți a ieșit din lupta pentru marea finală. Cristian Boca nu se află printre cei trei finaliști ai competiției.

Finaliștii sezonului 8 „Chefi la cuțite” 2020 sunt Roxana Blenche din echipa lui Florin Dumitrescu, Ionuț Belei și Maria Șandru din echipa lui Sorin Bontea.

Mai este foarte puțin până când fanii show-ului vor afla cine câștigă marele premiu în valoare de 30.000 de euro și titlul de cel mai bun bucătar din România. Antena 1 a anunțat că marea finală „Chefi la cuțite” sezonul 8 va avea loc miercuri, în data de 16 decembrie, când cei trei chefi vor juriza pentru ultima oară în acest an preparatele concurenților.