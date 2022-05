Ce i-a cerut Cristi Borcea Valentinei Pelinel, după ce a ajuns la închisoare. Vedeta a fost nevoită să facă o alegere importantă: "Eu sunt extrem de calculată"

In articol:

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au trecut prin momente extrem de dificile, de-a lungul relației lor. În 2014, când afaceristul a fost condamnat la 4 ani de închisoare în dosarul transferurilor, vedeta a trebuit să facă o alegere importantă pentru viitorul ei, căci avea două posibilități: să părăsească țara sau să rămână în România, pentru

a-i fi alături partenerului ei.

Valentina Pelinel: "Momentul în care a trebuit să aleg a fost momentul crucial"

Valentina Pelinel a fost invitată recent la podcastul găzduit de Ameri Nasrin, acolo unde a vorbit despre începuturile relației cu Cristi Borcea. Vedeta a dezvăluit că a traversat o perioadă grea în 2014, atunci când afaceristul a ajuns la închisoare, însă au reușit să treacă împreună peste toate momentele dificile.

Blondina chiar a povestit că bărbatul a sfătuit-o să plece la New York și să își vadă în continuare de viață, însă ea a hotărât să rămână în țară, pentru a-l aștepta: "De când ne știm ne-am plăcut și a fost o chimie între noi și ca prieteni, înainte de orice. Așa ne-am dat seama că avem foarte multe lucruri în comun și că ne susținem inevitabil. Momentul în care a trebuit să aleg a fost momentul crucial. Când viața ne-a despărțit și mi-a spus: 'Pleci la New York, ai acolo apartament, prieteni, tot ce îți dorești, ești tânără, ești frumoasă, ai viața înainte. Sau stai aici și te lupți cu toată lumea pentru noi'.

Și atunci a fost momentul în care am luat decizia să îi rămân alături. Nu sunt genul să plec la rău. Îmi doream să fie lângă mine, să facem o familie și așa a fost să fie. Atunci am știut. Dacă eu, Valentina, care sunt extrem de calculată, organizată, tipicară am luat decizia asta, cu sufletul, cu inima, atunci mi-am dat seama că sunt gata să sacrific orice pentru el.", a declarat Valentina Pelinel, în cadrul podcastului amintit.

"Amândoi am sacrificat enorm ca să fim împreună"

Valentina Pelinel nu regretă faptul că a rămas în țară, pentru a-i fi alături lui Cristi Borcea. Fostul model spune că acesta a fost, de fapt, adevăratul moment care le-a consolidat relația și i-a ajutat să-și întemeieze o familie, câțiva ani mai târziu: "Omul pe care eu l-am iubit și îl iubesc și care este partenerul vieții mele era lângă mine și aveam susținerea lui. El știa că are toată susținerea mea și uite că ne-a dovedit viața că amândoi am sacrificat enorm ca să fim împreună și să avem o familie. Am lăsat lumea rea să își facă scenarii.", a mai spus Valentina Pelinel.