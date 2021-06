Ce i-a spus Adriana Iliescu fiicei sale, când aceasta a întrebat de tatăl ei? "A fost dureros, a pus un milion de întrebări"

In articol:

Anii au trecut și Eliza, fetița celei mai bătrâne mame din România, a început să pună întrebări despre tatăl ei, pe care nu l-a cunoscut niciodată.

Mama ei a fost nevoită să îi explice modul în care a fost adusă pe lume, deși s-a temut de reacția copilei.

Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din România, a apelat la o bancă de donatori pentru a avea un copil

Adriana Iliescu a considerat că a venit momentul ca fata ei să afle cum a fost concepută, de fapt, așa că a ales să îi explice Elizei faptul că nu va putea să își cunoască niciodată tatăl. Vestea a creat dezamăgire în sufletul copilei, acest subiect fiind unul destul de sensibil și de dureros pentru ea. Adolescenta chiar a izbucnit în lacrimi și i-a pus mamei sale un milion de întrebări, dar a trebuit să accepte situația.

Apropiați ai celor două au declarat că nici pentru Adriana Iliescu nu a fost mai ușor, fiindu-i destul de greu să povestească despre complicațiile și riscurile care au existat în timpul sarcinii, dar și despre faptul că nici măcar ea nu știe cine este tatăl copilului, dat fiind faptul că a apelat la o bancă de donatori: "Elizei i s-a explicat procedeul pas cu pas, i s-a povestit cum a evoluat în burtică, ce riscuri au existat, cum s-a născut. I s-a spus și că au existat riscuri mari. A înțeles, asta până la partea în care i s-a explicat că nu își va cunoaște niciodată tatăl pentru că nimeni nu știe cine este acel bărbat. Partea aceea a fost dureroasă, Eliza a avut lacrimi în ochi și a pus un milion de întrebări, nu a fost ușor să înțeleagă. Și pentru Adriana a fost un moment dificil, cum să îi explici copilului tău că ai apelat la o bancă de donatori, că nu știi cine este bărbatul respectiv. Eliza a fost nevoită să accepte în cele din urmă. Are noroc cu faptul că nașul ei, profesorul Marinescu, îi este foarte aproape, iar pe el îl vede ca pe o figură paternă”, au povestit aceștia, potrivit playtech.ro.

Adriana Iliescu are 83 de ani

În prezent, Adriana Iliescu, în vârstă de 83 de ani, și-a păstrat titlul de cea mai bătrână mamă din România. Aceasta a fost foarte fericită când Eliza a venit pe lume și, de-a lungul timpului, s-a ocupat îndeaproape de ea, căutând să îi ofere o educație exemplară.

Se pare că femeia a reușit ce și-a propus, pentru că fiica sa, elevă acum în clasa a noua, are rezultate excelente la învățătură, dar o ajută și pe mama ei la treburile casnice, când nu este ocupată cu școala: "Fata termină acum clasa a XI-a, predă astăzi manualele. Am scăpat de economie, i-a pus doamna profesoară nota zece și i-a ieșit media zece. Acum să vedem, mai are un hop și la latină, dacă doamna îi pune nota nouă îi iese media nouă, dacă îi pune zece îi iese zece și o să aibă zece pe linie și semestrul acesta. Să vedem, dacă nu o să îi iasă zece pe linie, luăm lucrurile cum vin de la Dumnezeu. I-a priit foarte mult să lucreze și de acasă. Acum merge la școală, își calcă singură hăinuțele", a declarat Adriana Iliescu pentru aceeași sursă.

Puțină lume știe că Eliza ar fi trebuit să aibă o soră geamănă, dar aceasta nu a supraviețuit. Astfel, mama sa a decis să îi pună și numele Bogdana, pentru că așa ar fi trebuit să se numească cea de-a doua fată, dacă ar fi fost în viață.