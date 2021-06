Adriana Iliescu, mândră de fiica ei. Ce se întâmplă cu Eliza, copilul celei mai bătrâne mame din România?

Adriana Iliescu, dezvăluiri despre fiica ei, Eliza [Sursa foto: Facebook] 15:04, iun 24, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Adriana Iliescu, mama care a intrat în Cartea Recordurilor datorită vârstei la care a adus-o pe lume pe fetița ei, a răspuns sincer unui interviu legat de viața de familie.

Adriana Iliescu a povestit despre calitățile gospodărești ale Elizei, care la vârsta de 16 ani a învățat cum să aibă grijă de casă.

Mai mult, Eliza este și o elevă premiantă, cu note de 10 la toate materiile.

Care este acum viața Elizei Iliescu?

Fata Adrianei Iliesc u este o elevă conștiincioasă și un ajutor de nădejde pentru mama ei.

“ Fata termină acum clasa a XI a, predă astăzi manualele. Am scăpat de economie, i-a pus doamna profesoară nota zece si i-a ieșit media zece. Acum să vedem, mai are un hop și la latină, dacă doamna îi pune nota nouă îi iese media nouă, dacă îi pune zece îi iese zece și o să aibă zece pe linie și semestrul acesta. Să vedem, dacă nu o să îi iasă zece pe linie, luăm lucrurile cum vin de la Dumnezeu. I-a priit foarte mult să lucreze și de acasă. Acum merge la școală, își calcă singură hainuțele. Am văzut-o într-o zi că își calcă hainele cu fierul de călcat pe lateral și i-am arătat cum se ține corect fierul de calcat. Ei, așa este toate se învață! Încetul cu încetul învață ”, a lăudat-o Adriana Iliescu pe Eliza, fiica ei.

O dată cu terminarea școlii, toți elevii se gândesc la perioada vacanței. Întrebată de planurile pe care Adriana Iliescu le are împreună cu fiica ei, aceasta a dezvăluit că vor rămâne în București.

“ Nu plec nicăieri, nu vrem să mergem nicăieri, avem casă la țară și putem merge acolo, însă nu ne ducem, ne este frică de acest virus. O să ne plimbăm prin București, avem peisaje frumoase aici, aer curat. Acum au înflorit și teii. Nu ne ducem nicăieri, preferăm sănătatea ”, a spus mama Elizei Iliescu.

Eliza Iliescu nu cunoaște identitatea tatălui său

Adriana Iliescu a avut o discuție cu fiica sa, în care i-a explicat modul în care a venit pe lume.

" A înțeles, asta până la partea în care i s-a explicat că nu își va cunoaște niciodată tatăl pentru că nimeni nu știe cine este acel bărbat. Partea aceea a fost dureroasă, Eliza a avut lacrimi în ochi și a pus un milion de întrebări, nu a fost ușor să înțeleagă. Și pentru Adriana a fost un moment dificil, cum să îi explici copilului tău că ai apelat la o bancă de donatori, că nu știi cine este bărbatul respectiv. Elizei a fost nevoită să accepte în cele din urmă. Are noroc cu faptul că nașul ei, profesorul Marinescu, îi este foarte aproape, iar pe el îl vede ca pe o figură paternă ” au declarat apropiații familiei Iliescu.