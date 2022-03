Ce i-a spus Alexandru, fiul cel mare al Adelei Popescu, mezinului familiei, Adrian: „Nu s-a mai văzut pe lume”. Reacția prezentatoarei TV, după ce l-a auzit pe băiat

In articol:

Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt părinții mândri a trei copii, respectiv Alexandru, fiul cel mare al cuplului, Andrei, cel de-al doilea copil al lor, dar și Adrian, mezinul familiei. Ei bine, prezentatoarea TV și soțul său îi suprind mereu pe cei trei fii ai lor în fel și fel de ipostaze, unele drăguțe și amuzante, altele emoționante,

bucurându-i pe internauții de pe rețelele de socializare mereu cu prezența celor mici în postările părinților lor.

Așa s-a întâmplat și de această dată, asta pentru că fiul ce la mare al celor doi prezentatori TV, Alexandru, i-a spus câteva cuvinte emoționante frățiorului mai mic, Adrian. Bineînțeles, blondina nu a ratat ocazia și a postat mesajul băiețelului ei către mezinul familie imediat, pe contul personal de Instagram.

Alexandru: „Adrian, ești cel mai drăguț bebeluș”

Fiul cel mare al cuplului a impresionat-o la maxim pe mama sa, asta pentru că Alexandru i-a spus fratelui mai mic, Adrian, că este cel mai drăguț bebeluș. De asemenea, fiul cel mare al Adelei Popescu i-a mai spus mezinului că nu s-a mai văzut un copil așa frumos pe lume, Alexandru comparându-l pe cel mic cu el.

„Adrian, ești cel mai drăguț bebeluș. Nu s-a mai văzut pe lume bebeluș așa frumos. Ești exact ca mine.”, au fost cuvintele lui Alexandru, fiul cel mare al Adelei Popescu și al lui Radu Vâlcan.

Astfel, Adela Popescu nu a ratat momentul, așa că a urcat mesajul lui Alexandru pe InstaStory, arătându-le și fanilor de pe rețeaua de socializare afecțiunea pe care băiatul ei cel mare, Alexandru, i-a oferit-o frățiorul lui mai mic, Adrian.

Care este cea mai mare teamă a prezentatoarei TV

Nu cu foarte mult timp în urmă, Adela Popescu și-a deschis sufletul în fața fanilor săi și a vorbit despre cea mai mare teamă a sa. Astfel, deși este mamă a trei copii și pare că nimeni și nimic nu o poate doborî, totuși, prezentatoarea TV a recunoscut că există un lucru de care se teme, acela de a nu păți ceva grav persoanele dragi din viața sa.

Cu toate acestea, vedeta a explicat, în cadrul unui interviu că, și această teamă a început să o controleze în ultima perioadă, pentru a nu lăsa frica să pună stăpânire pe ea.

„Nu vreau să mă gândesc constant la frici, nu cred că ele ne întăresc sau ne fac să creștem ca oameni. Dacă aș fi stat să analizez totul foarte tare, probabil nu aș fi revenit la muncă atât de rapid sau nu am fi făcut al treilea copil cât ceilalți doi sunt încă mici. Da, mi-e frică să nu pățească ceva familia noastră, părinții sau oamenii apropiați. Dar chiar și această frică am învățat în ultimul an să o controlez.”, a declarat Adela Popescu, în urmă cu ceva timp, pentru Viva.ro.

