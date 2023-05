Ce i-a spus fiul Ilincăi Vandici, după ce a văzut-o la televizor! Zian a surprins-o pe prezentatoarea "Bravo, ai stil": "Pentru mine este totul" | EXCLUSIV

In articol:

Ilinca Vandici și Zian au o relație extrem de specială. Prezentatoarea "Bravo, ai stil" își încarcă adesea bateriile, înainte de emisiune, vorbind cu fiul său, iar cel mic este unul dintre fanii show-ului.

Zian a venit adesea în platoul emisiunii de la Kanal D2, așa cum a mărturisit chiar Ilinca Vandici la "Bravo, ai stil" Backstage.

Frumoasa prezentatoare TV se bucură că acum poate vedea emisiunea cu Zian, ea fiind difuzată de luni până vineri de la ora 19:00, la Kanal D2. Fiul vedetei o și vizitează în platou, ori de câte ori are ocazia. Extrem de hotărât, Zian i-a spus deja Ilincăi Vandici ce planuri de viitor are, iar inspirația i-a venit tocmai după ce a văzut-o pe mama sa pe micul ecran.

Ce i-a spus fiul Ilincăi Vandici, după ce a văzut platoul de la "Bravo, ai stil"

Energia din platoul "Bravo, ai stil" l-a cucerit pe fiul Ilincăi Vandici, iar Zian i-a spus prezentatoarei TV ce vrea să facă atunci când va fi mare. Băiețelul Ilincăi Vandici are planuri mari și vrea să își facă un platou de televiziune.

Citește și: Situație controversată în platoul "Bravo, ai stil". Alina și Constanția și-au aruncat replici acide. De la ce a pornit întreaga discuție: "Ar trebui să învețe să mai și asculte, că și noi avem dreptul la alte păreri"

Băiețelul Ilincăi Vandici urmărește adesea emisiunea împreună cu mama lui și o vizitează ori de câte ori are ocazia. Unul dintre cele mai frumoase aspecte?! Cei doi urmăresc emisiunea împreună, acasă, atunci când Zian se joacă.

"Acum sunt mai norocoasă decât în sezoanele trecute, pentru că emisia, intrând la ora șapte pe post, se poate uita și Zian așa că ne uităm împreună la emisiune, în timp ce ne jucăm. Îi mai atrage atenția muzica sau o voce mai ridicată și atunci mai aruncă un ochi în televizor. În ceilalți ani, având în vedere că era destul de târziu foarte rar apuca să mă vadă în emisiune, mă vedea mai mult în reclame.

Astăzi, pe lângă faptul că se uită foarte mult la televizor, a și venit în acest sezon aici la mine. Îmi spune că sunt foarte frumoasă, iar lucrul acesta pentru mine e totul. Mă bucur că îi place(...) Mi-a spus că vrea să vină și el cu mine la "Bravo, ai stil" pe Kanal D2.

Citeste si: Cine este voluntarul italian SMURD care a accidentat mortal un bărbat într-un sat din Maramureș. A fugit de la locul accidentului și s-a întors de două ori- kanald.ro

Citeste si: Cea mai sexy jucătoare de hochei din lume s-a apucat de OnlyFans. Fotografii halucinante postate de Mikayla Demaiter| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

Îi place platoul, îi place energia și mi-a spus că atunci când o să fie mare o să își cumpere și el un platou de televiziune așa cum este "Bravo, ai stil". Nu-l văd neapărat înspre partea aceasta de a face televiziune ca moderator, însă îl văd în stare să aibă propria televiziune. Simt un spirit de mic antreprenor în el", a povestit Ilinca Vandici, la "Bravo, ai stil" Backstage.

Ilinca Vandici [Sursa foto: Instagram]

Ilinca Vandici, rețeta prin care își încarcă bateriile

Cabina de la "Bravo, ai stil" este locul în care Ilinca Vandici își încalcă bateriile și unde se pregătește pentru fiecare emisie. Frumoasa prezentatoare are propriile trucuri atunci când vrea să își încarce bateriile, iar fiul său joacă un rol extrem de important.

Citește și: Ce părere are, de fapt, Iris despre Carina, după ce aceasta a acuzat-o că i-a pus o etichetă: „Bănuiesc că toată lumea poate să fie de acord cu mine pe acest subiect”

Ori de câte ori ia o pauză și vrea să-și încalce bateriile, vedeta fie meditează fie vorbește cu cel mic, mai ales când el nu este la grădiniță.

"Vorbesc cu Zian, dacă este după – amiază și a ieși de la grădiniță. Mai semi-meditez, îmi spun întotdeauna rugăciunile înainte de emisiune sau efectiv stau relaxată, fără să vorbesc cu nimeni, fără să mă deranjeze nimeni, dar nu mai mult de două trei minute pentru că este imposibil", a mai povestit ea, la WOWnews.

Citeste si: „M-a enervat groaznic.” David Pușcaș este foarte dezamăgit de mama lui, Luminița Anghel. Tânărul a venit cu acuzații la adresa femeii- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 16 mai 2023. Ce sărbătoare este marți?- stirilekanald.ro

Citeste si: Profeția lui Nostradamus despre regele Charles al III-lea care zguduie monarhia britanică: "Ei vor ruina poporul când va veni vremea"- radioimpuls.ro

Ilinca Vandici [Sursa foto: Instagram]

Ilinca Vandici, trucuri înainte de emisiunea "Bravo, ai stil"

Înainte de fiecare emisiune, Ilinca Vandici are o serie de trucuri pe care le folosește. O mică garsonieră, așa cum a descris-o chiar vedeta, este locul pe care și l-a amenajat după bunul plac și unde își petrece o bună parte a timpului.

"Este locul meu, spațiul meu în care mă retrag un pic, îmi încarc bateriile. Aici mănânc, aici fac story-uri, aici fac fiting. Practic este o mică garsonieră(...) am și o cabină de duș și o chiuvetă, adică o mică garsonieră în care mă simt bine pentru că este energia mea aici, am fost atentă cu modalitatea în care am aranjat spațiul, tocmai pentru a reuși să mă folosesc de fiecare colțișor în parte și pentru a-mi crea un cadru perfect de relaxare, de tihnă.

Îmi place întotdeauna să intru cu foarte multă energie în emisiune și atunci am nevoie de un pic de timp, de loc, de cadrul potrivit", a mărturisit Ilinca Vandici, la "Bravo, ai stil! Backstage".

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!