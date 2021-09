Ce i-a transmis Valentina Pelinel lui Cristi Borcea după trei ani de căsătorie: „În această zi...”

In articol:

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au demonstrat de-a lungul timpului, în ciuda gurilor rele, că formează un cuplu solid și că sentimentele dintre cei doi sunt cât de poate de puternice și de sicere. Dragostea lor s-a concretizat în cele din urmă prin trei copii. Milan, în vârstă de patru ani, și Indira și Rania, gemenele în vârstă de doar doi anișori.

Relația lor a trecut deja testul timpului, iar astăzi este o zi foarte specială pentru cei doi, căci sărbătoresc trei ani de când au mers în fața altarului și s-au căsătorit în fața lui Dumnezeu.

Pe rețelele de socializare, acolo unde este foarte activă și mereu în contact cu urmăritorii ei, blondina nu a putut să lase acest moment să treacă fără ca măcar să-i dedice câteva rânduri celui mai important bărbat din viața ei, cel care a făcut-o mamă nu doar o dată, ci de trei ori. Valentina Pelinel i-a făcut o declarație absolut emoționantă de dragoste soțului ei, alături de care și-a clădit familia pe care și-a dorit-o dintotdeauna.

„Cu 3 ani in urma, in aceasta zi, ne uneam destinele. Coplesita de emotii: Milan cu zambetul sau, Indira si Rania cuminti in burtica si noi doi❤️ Recunoscatoare pentru acesti 3 ani minunati💕”, a scris Valentina Pelinel pe rețelele de socializare.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea [Sursa foto: Instagram]

Cristi Borcea, despre al patrulea copil cu Valentina Pelinel

În urmă cu câteva luni, omul de afaceri a reușit să șocheze pe toată lumea, după ce a dezvăluit că el și soția lui se gândesc serios la un al patrulea copil.

Acesta ar fi, de fapt, cel de-al zecelea urmaș al lui Cristi Borcea care a fost un adevărat Don Juan la viața lui și s-a iubit numai cu femei frumoase pe care le-a făcut mame.

„ Valentina mai vrea unul, pe al 10-lea, și gata! Doar cu Valentina. Și-apoi gata. Pe final de carieră, oricine se retrage la carapace”, a mărturisit Cristi Borcea, în cadrul unei emisiuni TV.

Cristi Borcea are doi băieți și o fetiță cu prima soție, Mihaela. Copiii fostului acționar al al clubului Dinamo București, au crescut mari, Patrick are 22 de ani, iar Melissa și Angelo sunt niște adolescenți de 17 ani.

Cu a doua soție, Alina Vidican, Cristi Borcea a făcut un băiețel și o fetiță. George Alexandru are acum 8 ani, iar Gloria are 5 ani. În timp ce era căsătorit cu Alina Vidican, Cristi Borcea avea o relație cu avocata Simona Dana Voiculescu din care a rezultat o fetiță Andreina Carolyn Christine, care acum are 12 ani. Cristi Borcea este căsătorit în prezent cu Valentina Pelinel. Frumoasa soție i-a dăruit acestuia un băiețel și două fetițe gemene. Milan are 4 ani, iar gemenele Indira Maria și Rania Maria au aproape 2 ani.