Ce imagini a postat Dana Criminala cu Leo de la Strehaia, după ce a anunțat că soțul ei a ieșit cu bine din operație: „Visul i s-a împlinit”

In articol:

Leo de la Strehaia, unul dintre dintre cele mai cunoscute nume din showbiz-ul românesc, a trecut printr-o perioadă dificilă, suferind un AVC (atac vascular cerebral), în timp ce se afla în închisoare.

Medicii au decis să fie supus unei intervenții chirurgicale și spre bucuria familiei și apropiaților, operația a reușit.

La scurt timp după operație, Dana Criminala a distribuit în mediul online un filmuleț alături de soțul ei. Cei doi cântau și se simțeau bine, fapt dovedește că Dana se simte ușurată că operația a decurs bine și starea lui Leo de la Strehaia este una stabilă.

Dana Criminala și Leo de la Strehaia, momente de fericire în mediul online

În urmă cu puțin timp, Dana Criminala a repostat un video în care apare ea și soțul ei, Leo de la Strehaia. Recent, bărbatul a suferit un AVC și a fost supus la o intervenție chirurgicală, însă din fericire, operația a decurs bine, iar starea lui Leo este una stabilă, începând deja să se recupereze.

Citește și: Leo de la Strehaia a ajuns pe masa de operație, după ce a suferit un accident vascular cerebral în penitenciar. Soția lui a dezvăluit ce se întâmplă cu el în aceste momente: "M-am rugat foarte mult"

Citeste si: “Este gravidă!” Fiica Oanei Roman, în culmea fericirii după ce a aflat că familia ei se mărește- kfetele.ro

Citeste si: Explozie În Iași urmată de un incendiu devastator! Live video cu acțiunea forțelor de intervenție!- bzi.ro

În video postat de Dana Criminala, cei doi par să se distreze, în timp ce cântă.

„ Criminala lângă Leo. După ani de căutare... visul i s-a împlinit. Vă pupăm”, a transmis Leo de la Strehaia în timp ce fredona melodia de pe fundal, alături de Dana Criminala, pe Facebook.

Leo de la Strehaia a suferit un atac vascular cerebral

Leo de la Strehaia a trecut printr-o perioadă foarte dificilă. Acesta a fost închis pentru evaziune fiscală, iar în timp ce se afla în penitenciar, a suferit un AVC și a fost transportat de urgență la un spital din Capitală. Medicii au decis să să fie supus unei intervenții chirurgicale, iar soția lui a transmis urmăritorilor starea de sănătate a bărbatului.

Citește și: Leo de la Strehaia a suferit un accident vascular după gratii. Vestea îngrijorătoare a fost dată de mama sa, cu ochii în lacrimi: ”Să vă rugați pentru copilul meu!”

„ Sunt niște zile așa mai grele, o perioadă mai dificilă și așa cum v-am spus, eu știu ce am de făcut și nimeni și nimic nu-mi va sta în cale. Este o veste foarte bună, așa cum am mai spus, Dumnezeu există! Și da, Leo este bine! Mulțumesc lui Dumnezeu, știam acest lucru, l-am simțit, m-am rugat foarte mult pentru acest lucru, mulțumesc tuturor celor care v-ați rugat pentru sănătatea lui, știu că-l iubiți cu toții, este un suflet foarte bun și milos Leo, are el așa o calitate mai specială de a da din gură și de a vorbi lucruri aiurea, mai ales atunci când este supărat, dar poate acesta este farmecul lui.

Știți și dumneavoastră că și despre mine a spus tot felul de bazaconii, dar eu care îl cunosc cel mai bine și îi știu această calitate a lui. Leo a fost operat și este bine. A decurs foarte bine operația și este bine. Mulțumim lui Dumnezeu că lucrurile sunt așa cum sunt. Va fi recuperarea mai grea probabil, dar nu mai contează acest aspect, important este că operația a decurs cu bine și Leo este bine. Primul hop și cel mai greu a trecut, restul sunt detalii, știți cum se spune. Mi-a fost foarte teamă pentru acest lucru, dar tot timpul m-am concentrat să gândesc pozitiv, să atrag energia pozitivă, m-am rugat la Dumnezeu și am știut că nu o să ne lase.”, a transmis Dana Criminala, pe pagina sa de YouTube.

Dana Criminala și Leo de la Strehaia [Sursa foto: Facebook]