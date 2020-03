Ce ingredient folosim în ciorbă și ne poate îmbolnăvi

Ciorbele sunt preferatele românilor, iar printre favorite se află și ciorbele cu borș. Atunci când nu ai deloc la îndemână un borș preparat în casă, cea mai ieftină și rapidă variantă este să cumperi unul din comerț. Ceea ce nu știu mulți este că un borș cumpărat este foarte nociv.

Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România (APC România) a achiziționat în urmă cu câțiva ani 13 produse tip borș la plic și a analizat conținutul, pentru a putea determina ce ingrediente pun românii în ciorbă, potrivit a1.ro.

Se pare că ceea ce cumpărăm din comerț este departe de un borș adevărat. Nici măcar nu se apropie de rețeta clasică. Potrivit datelor, o sută de grame de borș la plic poate conține până la 30 sau chiar 40 de grame de grame de sare.

Nu doar sarea este problema, borșul cumpărat are și o cantitate foarte mare de zahăr, între 10 și 30 de grame la o sută de grame de produs.

În cele 13 de produse analizate s-au identificat 9 aditivi alimentari: E101, E150a, E270, E304, E307, E327, E330, E621, E635 și diferite arome artificiale pentru miros și gust.

Cea mai bună variantă rămâne borșul făcut în casă, care nu numai că este o variantă mai sănătoasă, dar are și foarte multe benificii: scade tensiunea arterială, reduce colesterolul, previne infarctul miocardic, detoxifică și tratează insomnia, durerile de cap, mahmureala, oboseala cronică, dischineziile biliare și bolile respiratorii cronice, potrvit sursei citate.

Retete de ciorba: bors taranesc din coada de vita

Borsul taranesc din coada de vita este o reteta traditionala, veche, romaneasca, pe care multi o indragesc.

De ce ingrediente ai nevoie

900 grame coada de vita

350 grame rosii (proaspete sau de la borcan)

legume pentru supa

o jumatate de varza micasare

piper

3 linguri de smantana

o legatura de patrunjel

o jumatate de litru de bors

3 litri apa

Cum se prepara? Se taie carnea in bucati egale si se pune la fiert in 3 litri de apa cu sare. Din cand in cand spumati supa, apoi adaugati legumele pentru supa taiate cubulete. Cand carnea este aproape fiarta, se adauga varza taiata fideluta si se mai lasa la fiert aproximativ 15 minute. Se pun in supa si rosiile curatate de coaja si tocate si borsul, iar ciorba se mai lasa la fiert inca 10 minute. La final se adauga sare si piper dupa gust.

Borsul taranesc din coada de vita se serveste cu patrunjel tocat si cateva linguri de smantana, plus ardei iute, optional.