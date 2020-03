Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca, incepand de miercuri 25 martie, va fi declarata carantina totala. Ce inseamna carantina totala si care sunt restrictiile impuse de autoritati in Romania.

Pandemia de COVID-19 a determinat impunerea unor masuri drastice in Bucuresti si in tara.

Carantina totala. Coronavirus. Ce nu ai voie sa faci in timpul carantinei totale:

Presedintele Klaus Iohannis a sustinut o conferinta de presa in care a anuntat masurile care vor intra in vigoare incepand cu 25 martie.

- pe tot teritoriul Romaniei nu mai ai voie sa iesi din casa decat pentru urgente. Romanii nu isi mai pot parasi domiciliul decat pentru a merge la cumparaturi, pentru alimente sau medicamente. Acestia trebuie sa completeze un formular pe propria raspundere si sa o aiba asupra lor impreuna cu actul de identitate.

- romanii nu mai au voie sa iasa din casa pentru a merge la serviciu decat daca au adeverinta de la angajator.

- persoanele cu varste de peste 65 de ani nu mai au voie sa paraseasca domiciliul. Interdictia este totala in cazul persoanelor care au peste 65 de ani.

- in intervalul orar 6.00-22.00 sunt interzise grupurile mai mari de 3 persoane.

- trebuie evitat contactul cu alte persoane. Chiar si in cazul membrilor aceleiasi familii distanta care trebuie pastrata este de cel putin 1,5 metri.

- cetatenii au obligatia sa prezinte documentele reprezentantilor Politiei romane, ai Jandarmeriei, ai Armatei sau ai Politiei Locale in momentul legitimarii. Oamenii legii au dreptul sa fotografieze actele de identitate si declaratiile pe proprie raspundere.

"Am convenit că este nevoie de măsuri suplimentare pentru a îngrădi răspândirea infecției", a declarat Klaus Iohannis. "Ce a fost până acum o recomandare devine obligație", a continuat presedintele Romaniei. Vezi declaratiile facute de seful statului.

In timpul carantinei totale de coronavirus anuntate de Iohannis se vor lua masuri inclusiv in cazul persoanelor care se afla in izolare sau carantina. Acestea ar putea fi supravegheate folosind sisteme electronice de control.

Bilantul persoanelor infectate cu coronavirus

În ultimele 24 de ore, 186 de cazuri noi au fost confirmate în România. Bilanțul a urcat la 762 de persoane infectate cu coronavirus.

Marți, 24 martie, a fost anunțat noul bilanț al persoanelor infectate cu COVID-19 pe teritoriul României. Un număr de 186 noi cazuri au fost confirmate, iar bilanțul a urcat la 762. Până în acest moment, opt decese au fost înregistrate.

De la intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și până în prezent, au fost plasate în carantină instituționalizată 226 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 4 persoane aflate în carantină au părăsit locația în care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusă măsura carantinării pentru o nouă perioadă de 14 zile, se arata in buletinul informativ.