”Ce m-am speriat. N-am dormit o secundă!” Emily Burghelea se teme pentru fiul ei. Micuțul, în vârstă de câteva luni, se confruntă cu probleme de sănătate

De când sunt părinții a doi copii, Emily Burghelea și Andrei trec rapid de la agonie la extaz sau invers, în funcție de nevoile celor doi minori.

Acum, după o vacanță peste mări și țări și un botez ca la carte, soții au bifat iar o noapte nedormită, griji, stres și multă panică.

Totul după ce Damian s-a confruntat cu prima sa febră, ajungând peste noapte ca termometrul să arate chiar și 40 temperatura.

Fiul lui Emily Burghelea are iar probleme de sănătate [Sursa foto: Instagram]

Damian a avut febră toată noaptea

În aceste condiții, cu un bebeluș bolnav, care nu a închis deloc ochii, Emily spune că a avut o noapte de coșmar și că s-a simțit ca și cum, deși este mamă pentru doi copii, nu ar fi trecut niciodată printr-un astfel de episod.

S-a mai întâmplat și cu Amedea să aibă astfel de probleme, dar chiar și așa, ea și Andrei s-au speriat teribil, dar au făcut în așa fel încât să-și țină copilul sub control și să nu ajungă la spital.

Motiv pentru care urmează să îi viziteze medicul pediatru care se ocupă de Amedea și de Damian pentru a-l consulta și a lua o decizie în ceea ce-l privește.

Până atunci, însă, vedeta are numeroase semne de întrebare. Ea spune că fiul ei nu pare a fi răcit, mai ales că nu prezintă alte simptome. Se teme, totuși, ca febra să nu aibă cumva legătură cu dermatita cu care micuțul se confruntă în prezent.

”Revine febra. M-am simțit ca și cum aș fi avut zero experiență. Prima febră, prima lui febră. O, doamne, ce s-a speriat Andrei, dar ce m-am speriat și eu. Nu e ca și cum nu am mai trecut prin astea de atâtea ori cu Amedea, dar știți cum e, prima oară tot timpul te speri, nu ai cum. Am stat lipită de el și el lipit de mine toată noaptea și toată ziua. Iubirea lui mama. Acum așteptăm să vină doamna doctor să-l consulte, după vom lua o decizie, și mă bucur mult de tot că am reușit să nu ajungem la urgență aseară. Pentru că mi-e puțin frică, am auzit că sunt foarte mulți viruși în atmosferă și chiar am vrut să stau cât de mult pot departe de urgență. Aseară a făcut febră și apoi i-a trecut, am crezut că aia a fost, deși nu mi-aș fi explicat de la ce, că nu are alte simptome, dar acum a revenit febră, a reapărut și dermatita atopică. Credeți că febra are legătură cu dermatita atopică sau cu puseul de creștere?”, a spus Emily Burghelea, pe pagina sa de Instagram.

De cealaltă parte, soțul fostei concurente de la „Bravo, ai stil” a recunoscut și el că nu a pus geană pe geană deloc, căci s-a speriat teribil, dar oboseala lui, subliniază Andrei, nici nu se compară cu ceea ce simte Emily.

Însă, optimist din fire, Andrei spune că vor trece și peste acest episod, așa cum au mai făcut-o și în trecut, și că își vor recupera somnul pierdut, liniștea și calmul.

”N-am dormit o secundă. Nu știu cum rezistă Emily pentru că ea și alăptează. Prima febră nu se uită niciodată. Nu cred că a răcit, deși strănută, cred că e de la creșterea bruscă pe care a avut-o în ultimele zile… Trecem noi și peste asta”, a scris și Andrei în online.