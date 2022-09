In articol:

Ce mai face Alice Peneacă, fosta soție a lui Bobby Păunescu. Alice Peneacă este o româncă care se laudă cu apariții de excepție în cele mai cunoscute reviste de modă ale lumii.

La doar 30 de ani, femeia a adunat experiențe și un portofoliu de invidiat în această carieră deosebită. Ce mai face în prezent, la 4 ani de la divorțul de fostul soț.

Alice Peneacă este una dintre româncele cu care țara se mândrește în industria modellingului. Deși își dorea să devină controlor CFR când era mică, Alice a cucerit podiumurile lumii cu frumusețea și corpul pe care le deține, fără a interveni estetic asupra lor.

De când a divorțat de fostul soț, frumoasa șatenă a evitat să mai apară în spațiul public, însă anul acesta a anunțat pe rețelele de socializare că va participa la o emisiune televizată. Deși și-a schimbat radical look-ul, Alice Peneacă rămâne una dintre cele mai râvnite vedete ale României. În prezent, fotomodelul are părul foarte scurt și mai deschis la culoare. Noua înfățișare a primit multiple complimente din partea urmăritorilor ei.

Ce mai face Alice Peneacă, fosta soție a lui Bobby Păunescu [Sursa foto: https://www.instagram.com/alicepeneaca/?hl=en]

Fotomodelul i-a băgat în sperieți pe fanii ei în luna iulie a anului în curs, atunci când a fost internată de urgență la Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Matei Balș. Șatena cu ochi albaștri a fost diagnosticată cu virusul COVID-19 și a fost ajutată de aparate pentru a respira normal. După o îngrijire atentă a medicilor și a șederii în spital, Alice Păunescu s-a vindecat și și-a urmat proiectele.

Tot despre coronavirus, femeia a declarat că pandemia a afectat-o destul de serios la nivel profesional și personal.

,,Am pierdut foarte multe opțiuni pentru că nu am putut călători. De obicei, majoritatea, nu toate, dar majoritatea opțiunilor vin de pe o zi pe alta, last minute. Și atunci, fiind foarte multe restricții, pentru că trebuie să te testezi, să aștepți rezultatul, să călătorești, să stai și în carantină, e foarte complicat”, a povestit Alice Peneacă.

Alice Peneacă și Bobby Păunescu au divorțat după 3 ani de relație

Cele două personalități păreau să formeze cuplul imbatabil, însă și-au spus adio după mai bine de trei ani de relație. Divorțul dintre cei doi a fost pronunțat pe data de 10 decembrie 2018, iar judecătorii au declarat că părțile au fost de comun acord și că Alice își va lua înapoi numele de domnișoară.

Deși Alice Peneacă și Bobby Păunescu erau în atenția publicului cu fiecare ocazie, cei doi nu au lăsat niciodată loc de interpretări sau prejudecăți. Cu puțin timp înainte să anunțe separarea, apăruseră diverse zvonuri cum că cei doi urmează să divorțeze, însă cei doi nu au dat curs informațiilor. Alice și Bobby au divorțat amiabil, fără scandal în presă și fără a păta unul altuia imaginea.

"Nu există prietenie, însă există respect, din partea mea. Am ajuns împreună la concluzia că divorțul este singura soluție, însă am ales să depun actele, întrucât vreau să merg mai departe cu viața mea. În urma divorțului am rămas cu o experiență de viață. Eu sunt ok pentru că muncesc și am grijă de mine", declara în urmă cu trei ani modelul român.

Întrebată de motivele divorțului de fostul ei soț, Alice Peneacă a declarat că a fost vorba despre caracterele diferite. În plus de asta, s-a adăugat și faptul că femeia căuta iubirea și înțelegerea de sine, lucruri pe care le-a putut găsi în anul în care a stat separată de Bobby.



Cine este iubitul al lui Alice Peneacă

La patru ani de la divorțul de omul de afaceri, Alice a postat câteva imagini pe rețelele sociale cu noul ei iubit. Norocosul care i-a furat inima este Dragoș Caliminte, un antreprenor din domeniul digital, originar din Constanța.



Alice Peneacă și iubitul ei [Sursa foto: https://www.instagram.com/alicepeneaca/?hl=en]

Din pozele de pe Instagram, Alice Peneacă pare că și-ar fi găsit fericirea într-o persoană, ceea ce și-a și dorit după separarea de Bobby Păunescu. Cele mai recente poze cu îndrăgostiții sunt undeva dintr-o vacanță la munte, unde fotomodelul apare cu un mare zâmbet pe față.



surse: playtech.ro, libertateapentrufemei.ro, libertatea.ro