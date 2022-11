Ce mesaj a apărut pe contul Ellei de la "Puterea Dragostei", la scurt timp după ce și-a înmormântat mama. Ți se rupe sufletul: "Să ai grijă de mine de acolo, de sus!"

In articol:

Ella de la "Puterea Dragostei" traversează cea mai grea perioadă din viața ei. Mama ei a pierdut lupta cu o boală crâncenă în urmă cu câteva zile, iar de atunci viața brunetei s-a schimbat radical.

Răpusă de durere, tânăra a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, la scurt timp după ce și-a condus mama pe ultimul drum. Urmăritorii și-au găsit cu greu cuvintele pentru a o sprijini!

Citește și: Ella, ultimele momente petrecute alături de cea care i-a dat viață, înainte de a-și lua rămas-bun. Fosta concurentă de la "Puterea Dragostei" este nedezlipită de sicriul mamei ei

Ella, mesaj plin de durere, după ce și-a condus mama pe ultimul drum

Ella nu se poate obișnui încă cu gândul că a pierdut cea mai dragă ființă din viața ei. Decesul mamei sale a marcat-o profund pe fosta concurentă de la "Puterea Dragostei și i-a lăsat în suflet un gol imens: "Atâta de repede s-a petrecut totul, încât nu realizez! Ai lăsat în urmă atâta durere și lacrimi! Totul nu mai are sens fără tine MAMA, să ai grija de mine de acolo de sus, te rog! Dacă până acum mi-a fost greu, poate de acum tu vei fi îngerul meu păzitor!", a scris Ella, pe contul personal de Instagram.

Mesajul Ellei i-a emoționat puternic pe cei de acasă. Internauții au ținut să o asigure pe brunetă că îi sunt alături în aceste momente atât de grele: "Mama ta te vrea de acolo de sus bine, în siguranță, iar tu așa să gândești, că tot ce vei realiza de acum înainte să fie în cinstea ei și să o faci să fie mândră de tine, ea cu siguranță asta își dorește! Fii puternică, nu te lăsa, să îți începi activitatea, este cel mai bun remediu în a încerca a depăși un moment atât de dureros!", "Fii puternică, fată bună și frumoasă, viața merge înainte. Vei avea un înger care te va veghea de sus...Dumnezeu să o ierte!", "Ella, vei trece și peste asta. Va fi greu, da, dar nu uita că ești o puternică. Mulți știm cât de dureros este, dar cum ai spus și tu 'Mama ta a devenit un înger păzitor pentru tine'. Va fi mereu acolo, oriunde te vei duce. Îți doresc numai bine, multă putere, să ai grijă de tine și nu uita că toți cei care te susțin, îți sunt alături.", au fost doar câteva dintre reacțiile urmăritorilor, publicate în mediul online.

Mama Ellei se lupta cu o boală cruntă

Ella povestea încă de acum un an că mama ei se confruntă cu probleme grave de sănătate. Femeia fusese diagnosticată cu cancer la sân, după mai multe investigații amănunțite: "Au fost niște situații crunte. Acuza niște dureri la nivelul sânului, dar am spus să meargă la medic la un control. I-am spus să vadă despre ce este vorba. S-a depistat că ar avea niște ganglioni și medicii au trimis-o la Iași sau la Cluj. Am ales Cluj, i-au făcut biopsie și avea o tumoră de 7 cm. Analizele au arătat că ar avea cancer, a făcut chimioterapie, acum s-a oprit, face niște injecții cu hormoni.

S-a ajuns la metastaze osoase, a ajuns și la celelalte organe, este cel mai dureros cancer. O aud urlând de durere. E greu să vezi un om în toată firea care plânge ca un copil mic și nu poți să îl ajuți. (…) Din păcate, boala a avansat foarte repede într-o perioadă scurtă. La finalul lui aprilie am mers la Cluj, în două săptămâni au venit rezultatele. Nici tata nu e bine, văzându-și soția în situația asta. Mă vede și pe mine suferind, iar eu mă încarc și cu ale lor probleme. E o situație foarte grea.

Citește și: ”Oamenii sunt falși”. Ella Tina, lecție dură după despărțirea de iubitul arab. Bruneta nu duce, însă, lipsă de pretendeți

În momentul de față ia foarte multe calmante, dar nu mereu își fac efectul. Evităm să ajungem la morfină, nu vrem să ajungem la asta. Au fost momente când am plecat la 3-4 dimineața la farmacie după calmante. Am ajuns să vorbesc cu medici din Turcia. De multe ori mă văd așa, parcă prea tânără și prea multe trebuie să fac la vârsta mea și de una singură.", spunea Ella în urmă cu un an, într-un interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro.