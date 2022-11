"Jumătate din inima mea a încetat să mai bată!" Ella de la "Puterea Dragostei", îngenuncheată de durere. Bruneta trece prin momente cumplite

In articol:

Ella, fosta concurentă de la "Puterea Dragostei", traversează una dintre cele mai grele perioade din viața ei. Bruneta a postat recent, pe contul personal de Instagram, un mesaj cu care și-a îngrijorat urmăritorii.

Ella: "Dumnezeu m-a trecut prin cea mai mare durere de până acum!"

Ella trece prin momente dureroase. Fosta concurentă de la "Puterea Dragostei" a transmis un mesaj în care anunță că va lipsi o perioadă din mediul online. Deși nu a oferit mai multe detalii, bruneta a ținut să sublinieze că "trăiește cea mai mare durere de până acum": "Vreau să anunț colaboratorilor mei că nu mai pot onora o perioadă colaborările, iar voi cei care mă iubiți pe mine, vă anunț că o perioadă nu voi mai apărea pe story! Îmi pare rău, dar astăzi Dumnezeu m-a trecut prin cea mai mare durere de până acum! O jumătate din inima mea a încetat să mai bată..." , a scris Ella, pe rețelele de socializare.

Ella, dezvăluiri cu ochii în lacrimi despre mama ei

Într-un interviu mai vechi, pentru WOWbiz.ro, Ella dezvăluia că familia ei a fost greu încercată, de-a lungul timpului. Fostei concurente de la "Puterea Dragostei" nu i-a fost deloc ușor să își vadă părinții confruntându-se cu probleme grave de sănătate. La acea vreme, bruneta povestea, cu ochii în lacrimi, că mama ei fusese diagnosticată cu cancer la sân: "Au fost niște situații crunte. Acuza niște dureri la nivelul sânului, dar am spus să meargă la medic la un control. I-am spus că vadă despre ce este vorba. S-a depistat că ar avea niște ganglioni și medicii au trimis-o la Iași sau la Cluj. Am ales Cluj, i-au făcut biopsie și avea o tumoră de 7 cm. Analizele au arătat că ar avea cancer, a făcut chimioterapie, acum s-a oprit, face niște injecții cu hormoni. S-a ajuns la metastaze osoase, a ajuns și la celelalte organe, este cel mai dureros cancer.

O aud urlând de durere. E greu să vezi un om în toată firea care plânge ca un copil mic și nu poți să îl ajuți. (…) Din păcate, boala a avansat foarte repede într-o perioadă scurtă. La finalul lui aprilie am mers la Cluj, în două săptămâni au venit rezultatele. Nici tata nu e bine, văzându-și soția în situația asta. Mă vede și pe mine suferind, iar eu mă încarc și cu ale lor probleme. E o situație foarte grea. În momentul de față ia foarte multe calmante, dar nu mereu își fac efectul. Evităm să ajungem la morfină, nu vrem să ajungem la asta. Au fost momente când am plecat la 3-4 dimineața la farmacie după calmante. Am ajuns să vorbesc cu medici din Turcia. De multe ori mă văd așa, parcă prea tânără și prea multe trebuie să fac la vârsta mea și de una singură.", spunea Ella pe atunci, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

