Ce nu are voie Bianca Drăgușanu să mănânce niciodată! Dacă o face, starea ei de sănătate se agravează

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai cunoscute nume din showbiz-ul autohton. Toate lumea îi știe viața, dar puțini știu care este problema de sănătate cu care se confruntă de mulți ani.

Blondina a fost diagnosticată în trecut cu diabet, o boală care îi dă mari bătăi de cap, mai ales în ceea ce privește alimentația. Iată ce nu are voie niciodată să mănânce.

Bianca Drăgușanu nu are voie să pună gura pe zahăr

Blondina are interzis de la medic să mănânce zahăr. Vedeta spune că nici dacă ar vrea nu poate să consume alimente care au în compența lor acest ingredient, căci riscă să se confrunte cu stări de rău. Totuși, eliminarea zahărului din alimentație nu este chiar atât de greu pentru vedeta de televiziune, care se îngrijește foarte mult de aspectul ei fizic. Blondina are grijă să aibă o dietă echilibrată nu doar pentru a-și ține sub control diabetul, ci și pentru a se menține în formă.

Nu este niciun secret faptul că Bianca Drăgușanu este o apariție greu de trecut cu vederea și cu siguranță întoarce toate privirile.

„Eu sunt bine, orice ar fi. Sunt foarte bine eu, dar mănânc fără zahăr pentru că nu am voie zahăr. Și dacă mănânc zahăr mi se face rău”, a dezvăluit Bianca Drăgușanu

Cum a reușit Bianca Drăgușanu să slăbească 30 de kilograme

Bianca Drăgușanu are acum 40 de ani, însă arată mult mai bine decât arăta la 18 ani. Diva a făcut foarte multe sacrificii în lupta cu kilogramele în plus, însă a reușit să iasă învingătoare în final.

De la 90 de kilograme, blondina a reușit să slăbească mai mult de 30 de kilograme în 6 luni.

„Am făcut eforturi foarte mari să ajung în forma fizică de acum. Am ţinut regim. Aveam în jur de 90 de kilograme. Cred că a fost o dereglare hormonală. De la 17 ani, până pe la 20 am fost mai pufoasă. Terminam liceul şi eram cea mai masivă persoană. Eram un munte de om. Bătălia cu kilogramele a început în sufletul meu. Nu mă mai simţeam confortabil.

În 6 luni am dat peste 30 de kilograme. Ce am făcut nu recomand la nimeni. Am ţinut o dietă pe care am inventat-o singură. Mergeam zilnic la stadion, urcam 300-400 de scări, dădeam ture de teren cu celofan şi trening pe mine, la 40 de grade, făceam abdomene… Atât de tare alergam câteodată încât efectiv îmi venea să urlu de durere. Mâncam foarte puţin. Nu săream niciodată peste micul dejun, nu o fac nici astăzi. Mi-am distrus şi stomacul în perioada aceea”, a mărturisit Bianca Drăguşanu în cadrul unei emisiuni.