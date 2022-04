Ce părere are Carmen Tănase despre Bianca Drăgușanu: "M-am folosit de numele ei"

In articol:

Carmen Tănase și-a arătat de mai multe ori indignarea și a declarat că marii actori ai României sunt mediatizați doar atunci când se hotărăsc să plece din această lume.

Un exemplu este mesajul postat de marea actriță în 2013 când a criticat presa că a ignorat-o pe regretata Tamara Buciuceanu când a primit premiul Academiei Române pentru Merite Deosebite în Teatru și Film.

"Stimată presă, este o știre care nu vinde, nu-i așa? Atât vă spun: să vă fie rușine obrazului! Ocupați-vă în continuare de Bianca Drăgușanu! Asta și meritați!", este mesajul transmis de actriță la acea vreme.

Ce părere are Carmen Tănase despre Bianca Drăgușanu

Bianca Drăgușanu, la Teo Show [Sursa foto: Captură YouTube]

Invitată în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", marea actriță Carmen Tănase și-a prezentat scuzele și a afirmat că doar s-a folosit de numele Biancăi Drăgușanu pentru a-și arăta indignarea.

"Îmi cer scuzele față de această fată cu care chiar nu am nimic. Eram foarte nervoasă pentru ce i se întâmplă Tamarei Buciuceanu și m-am folosit de numele ei absolut aiurea-n tramvai. Și îmi cer scuze acum că uite, ea probabil că nu se uită pe Facebook-ul meu, normal, dar acum a devenit publică această chestie. Nu am nimic cu Bianca Drăgușanu, nu am nicio problemă cu ea, fiecare este liber să-și facă viața așa cum dorește.

Ea a găsit o breșă pe care a speculat-o, asta e situația. Nu sunt de părere că nu trebuie să te uiți la anumite persoane, că ne învață, că ne fac, că ne dreg, că ne strică...nu sunt de această părere.", a declarat Carmen Tănase în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Provocată de moderatoarea emisiunii de la Kanal D să spună ce rol ar juca Bianca Drăgușanu într-un film al actriței, Carmen Tănase a spus răspicat că nu ar avea cum să joace vreun rol.

"Bianca Drăgușanu în filmul meu nu ar juca! Nu ar avea ce să joace în filmul meu, pentru că este un film trist. Ea nu ar avea ce să caute în filmul meu. Ea ar trebui să joace în alte filme, cu oameni frumoși, cu lume frumoasă, cu lux. Filmul meu nu e așa.", a spus marea actriță.

Carmen Tănase, despre femeile care exagerează cu operațiile estetice: "Toate tind să arate la fel"

Carmen Tănase nu este împotriva intervențiilor estetice, însă a criticat femeile care au exagerat cu procedurile.

"Toate tind să arate la fel și asta e ceva îngrozitor și nu știu de ce nu își dau seama. Este minunat să fii unic, așa cum ești tu, cu buze subțiri, cu ochii mai mici sau extraordinat de rotunzi, cu pomeții mai lați. E minunat că ești așa, pentru că cealaltă nu e ca tine. Diversitatea e minunată, pentru că așa nu te plictisești. Așa dacă intru într-un club și văd 7 fete care sunt la fel și îmbăcate la fel și arată la fel și au părul la fel, este pur și simplu plictisitor. Fetele astea nu s-ar face de capul lor așa, probabil așa preferă bărbații. Și bărbații ăștia săracii de ei foarte puțintei.", a mai declarat Carmen Tănase în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".