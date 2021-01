Ce pensie are Petre Roman? Fostul premier a spus în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai” ce regretă cel mai mult VIDEO

In articol:

Petre Roman este, la 74 de ani, pensionar. Fostul premier are două pensii, una pentru activitatea didactică, de 5.000 de lei pe lună, iar cea de-a doua, de 10.000 de lei pentru mandatele de parlamentar. Conform celei mai recente declarații de avere, Petre Roman are o casă în Voluntari, cumpărată în 2010, un teren în Constanța, 3 autoturisme, bijuterii de 15.000

Deși a fost unul dintre primii politicieni răsăriți după Revoluția din 89 și a participat la ceea ce s-a numit ”baricada de la Inter”, Petre Roman nu primește indemnizație de revoluționar.

Invitat la emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, Petre Roman a fost întrebat dacă este mulțumit cu pensia pe care o primește după o carieră atât în politică, cât și la catedră.

”Sunt mulțumit cu ceea ce am, dar acum exercițiul de sinceritate ajunge la un punct delicat. Nu m-am ocupat niciodată de ceea ce se numește a face avere, de a face demersuri de ordin economic – financiar, în sensul acumulării de avere și nu am (n.red. avere). Și m-am întrebat, în ultima vreme de mai multe ori, dacă am greșit sau nu. Și am ajuns la concluzia că am și greșit, pentru că un cap de familie întotdeauna trebuie să se ocupe de soliditatea, de nevoile familiei, care la un moment dat pot fi mai importante, mai urgente. N-am făcut lucrul ăsta din motive de educație primară, nu am făcut lucrul ăsta pentru că am ajuns prim ministru exact în contextul în care am spus că nu mai vreau să aud niciodată de privilegii în țara asta, dar n-am profitat eu de ceea ce am deschis în România. Nu-i normal!”, a spus Petre Roman în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.