Fostul primar general al Capitalei, acum in varsta de 76 de ani, beneficiaza de o suma lunara de la stat. Viorel Lis marturiseste ca banii care vin de la stat in fiecare luna nu sunt foarte multi, dar nu se plange. Din pensia lui traiesc amandoi, si el, si Oana. Apartamentul de pe numele lui a fost trecut intre timp pe numele partenerei de viata.", a declarat, intr-o emisiune de televiziune, Viorel Lis, fost primar general al Capitalei in perioada 1997-2000.

Oana Lis, însărcinată? Soția lui Viorel Lis a spus tot: „Vor trece 6 luni până voi avea copilașul”

În plină pandemie de coronavirus, tot mai multe vedete își exprimă dorința de a deveni părinți. Printre acestea se numără și Oana Lis, care a uimit pe toată lumea în momentul în care a declarat că se pregătește să fie mamă. Blondina și-a dorit dintotdeauna să aibă un copil, iar acum a venit momentul să își îndeplinească dorința. Deși are 40 de ani, asta nu o împiedică să se gândească la ideea de a da nașterea.

Mai mult, ea susține că e mai pregătită ca niciodată să facă acest pas, așa că a luat în calcul toate aspectele legate de procedura de inseminare artificială. Oana a început să facă dosarul dinainte de declanșarea pandemiei și urmează să reia totul după ce vom ieși din această situație de criză. ”Îmi doresc foarte mult un copil. Am luat în calcul toate aspectele, m-am interesat despre procedură. Am început să fac dosarul dinainte de pandemie, însă din cauza situației, am stagnat și vom relua după ce se termină nebunia asta. Până voi avea copilașul, vor trece probabil 6 luni, până la 2 ani.Deja aranjez camera, m-am apucat să gătesc. Nu îmi este frică pentru că eu am crescut cu responsabilități, după ce a murit mama, mi-am crescut frații. Chiar îmi imaginez cum ar fi să dorm cu copilul, să merg cu el în mașină. Viorel spune că trebuia să facem mai demult asta”, a declarat Oana Lis pentru Click.