Oana Lis a dat dovadă de responsabilitate și, desi este cunoscută ca fiind fidelă cafenelelor și restaurantelor din centrul Capitalei, soția lui Viorel Lis a decis să stea în casă. De altfel, Oana Lis a avut și un mesaj trist după ce sâmbătă, 21 martie, ieșind la cumpărături a văzut că străzile și parcurile erau pline. Ea se teme pentru viața lui Viorel Lis.

”Sunt trista...pentru mine...pentru voi...Eu stau in casa foarte mult acum, deși sunt o ființa foarte socială...am ieșit sa cumpăr ce e necesar ...Si e lume pe strazi si in parcul Herăstrău (ii vad acum...) si bătrâni si adolescenți...si noi stam in casa ca prostii!!! Regulile ar trebui sa fie pentru toti la fel!!!... dar, din contra...fiecare face ce-l taie capu’...fara sa se gândească ca suntem toti interconectati, ca societate...ca ființe pe pământul asta aici si acum!!! Da, se expun multi!!! Si nu mi se pare normal sa fie la o adică...un singur aparat respirator si sa aleagă intre unul venit din Italia, dar tânăr care nu a contribuit aici la impozit nu a facut nimic pentru România si Viorel sa nu beneficieze...ca e in vârsta si are si alte boli...Viorel, care a muncit 50 ani in Romania (cand era primar muncea 17 ore pe zi)... care datorita lui (ce s-a facut si demarat in perioada lui) avem Apa Nova - apa potabilă, poliția locală e inventata ca serviciu public de Viorel, a facut prima groapa ecologică din România etc. Vi se pare corect si normal??”, este mesajul dureros postat de Oana Lis, care este speriată la gândul că lui Viorel Lis i s-ar putea întâmpla ceva

Cum i s-a schimbat viața Oanei Lis de când stă în casă, în autoizolare în epidemia de coronavirus

Oana Lis stă acasă, soția fostului primar general al Capitalei spune că nu iese decât pentru cumpărături urgente. De altfel, în stilul său glumeț, Viorel Lis a scris și un bilețel care să-i amintească faptul că Oana a stat acasă cu el.

”Anunț! 16.03 – prima zi, din 28 de ani când a stat acasă, Oana! V.Lis”, a scris soțul Oanei Lis într-un bilețel pe care aceasta l-a și postat pe pagina ei de socializare.

În timp ce stă acasă, și se laudă că a devenit gospodină, făcându-i soțului ei ”chiar și cartofi prăjiți”, Oana Lis face consiliere prin telefon. Soția lui Viorel Lis a terminat facultatea de Psihologie.

”Vă salut, m-am îmbrăcat de oraș ca să încep să vorbesc cu cei care au nevoie de consiliere în aceasta situație cu care nu ne-am mai întâlnit până acum!...Vă salut cu drag, vă îmbratisez terapeutic si vă astept online”, este mesajul Oanei Lis, care stă în casă din cauza epidemiei de coronavirus.