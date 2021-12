Ce primeau vedetele noastre de la Moș Nicolae în copilărie. Cadouri sau nuielușă?

In articol:

În noaptea de 5 spre 6 decembrie, Moș Nicolae vine să bucure sufletele copiilor cu felurite cadouri și surprize. Nici vedetele noastre nu au fost ocolite de Moș Nicolae. Iată ce primeau acestea în dar în perioada copilăriei, cine primea nuielușe, dar și ce cadouri primesc la perioada maturității!

Ce primeau vedetele din showbiz-ul românesc de la Moș Nicolae în copilărie

Vedetele din showbiz-ul românesc își amintesc cu nostalgie de perioada sărbătorilor când erau mici și Moș Nicolae aducea ce se putea pe atunci în comunism. Iată cine a primit o nuielușă!

Mihai Mărgineanu

Mihai Mărgineanu, desăvârșitul cântăreț, actor și compozitor român de muzică folk și pop rock a declarat pentru sursa Mediafax.ro ce cadouri primea de Moș Nicolae, dar și până la ce vârstă s-a întâmplat acest lucru: „Până să se prăpădească ai mei părinți, am primit ciocolată și ciorapi de la Moș, în fiecare an. Chiar și atunci când împlinisem 36 de ani. Tata și mama mă urmăreau și se amuzau de hipul meu mirat și oarecum contrariat, în fiecare an. Ciudat, de când au murit părinții mei, n-am mai primit nici un cadou de Moș!”.

Sorin Bontea

De asemenea, și Sorin Bontea era vizitat de Moș Nicolae, astfel că, în fiecare an, renumitul chef primea fructe, care pe vremea comunismului se obțineau mai greu, banane, portocale.

Ilinca Vandici

Ilinca Vandici, în copilărie făcea parte din categoria copiilor năstrușnici. Aceasta făcea concurs cu sora sa, iar câștigătoare era cea care nu primea nuielușă de Moș Nicolae. Frumoasa prezentatoare a show-ului „Bravo, ai stil!” a declarat pentru sursa Libertatea.ro că în general era cuminte și nu prea primea nuielușe: „Știu că în mod general Moș Nicolae aduce dulciuri, portocale, nuielușă dacă a fost cazul. Dar la mine nu, că am fost foarte cuminte. Era întrecere cu sora mea, dacă primeam nuielușe. Dar în general nu prea primeam, pentru că eram ascultătoare și responsabile. Așa că ne bucuram de dulciurile pe care le primeam.”, au fost cuvintele Ilincăi pentru sursa menționată.

Adela Popescu

Adela Popescu a mărturisit într-un interviu că era mare fan al sărbătorilor de Crăciun. Prezentatoarea era un copil model, care își lustruia singură ghetuțele, iar asemenea celor născuți în perioada comunismului, jucăriile lipseau din sacul cu cadouri. „ Abia aşteptam să vină Moş Nicolae, când eram mica! Începeam să mă pregătesc devreme, să îmi curăţ ghetuţele, să le aşez frumos! Era primul semn că vin Sărbătorile şi că mai e puţin până la Crăciun! Pe vremea aia, ciocolata şi portocalele erau cea mai mare bucurie în ghetuţe.”

Ce primesc acum vedetele noastre de la Moș Nicolae

Dacă în trecut bucuria vedetelor de sărbători erau fructele care cu greu se găseau, acum lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Vedetele noastre sunt răsfățate de Moș Nicolae cu cadouri luxoase și rafinate.

Printre vedetele răsfățate se află și Adelina Pestrițu. Frumoasa brunetă se etalează anual pe conturile de socializare cu ce a primit de la Moș. Dacă în anii trecuți le arăta fanilor de pe Instagram încălțămintea extravagantă, geaca de firmă și cosmeticele cele mai bune, anul acesta Adelina a fost și mai cuminte. Bruneta a primit de Moș Nicolae un inel cu pietre sclipitoare.

De asemenea, și cuplul Alexia Eram- Mario Fresh a fost vizitat de Moș Nicolae. Cei doi s-au bucurat de cadouri alături de urmăritorii de pe Instagram. Alexia a primit o mulțime de dulciuri, iar Mario un articol vestimentar de la un brand de top.

