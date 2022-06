In articol:

Johnny Depp a câștigat procesul cu fosta lui soție, după șase ani și 100 de ore de audieri în proces.

Ce riscă Amber Heard dacă nu îi plătește lui Johnny Depp despăgubirea în valoare de 10 milioane de euro

Jurații din Virginia, America, au votat în favoarea actorului și au stabilit că afirmațiile, declarațiile și dovezile aduse de Amber Heard cu privire la toată situația au fost false. Astfel, fosta soție trebuie să îi ofere 10 milioane de dolari lui Depp, ca drept despăgubire. Ce se va întâmpla dacă nu va plăti suma.

Imediat după decizia instanței și hotărârea judecătorească de a plăti această sumă, au apărut informații în presa din America, dar și din surse sigure, faptul că Amber Heard nu îi poate plăti despăgubirile fostului soț. Inițial, actrița de la Hollywood ar fi trebuit să plătească 15 milioane de dolari, din cauza legii din Virginia care plafonează daunele punitive, însă judecătorul a renunțat la câteva milioane.



Ce se va întâmplă dacă Amber Heard nu o să-i plătească despăgubirea lui Jonny Depp [Sursa foto: WOWBiz.ro]

Jurnaliștii au întrebat-o pe Elaine Bredehoft, avocata lui Amber Heard, dacă femeia poate plăti suma decisă de instanță, aceasta a răspuns pe nerăsuflate "Oh, nu". În cazul în care informațiile sunt adevărate, iar Heard chiar nu va plăti suma de 10 milioane de dolari, are variantele de a face recurs, banii i-ar putea fi deduși din comisioanele viitoare, de a declara falimentul personal sau Johnny Depp să renunțe din propria inițiativă la daunele financiare.

„Pentru o persoană care nu are capacitatea de a plăti hotărârea și nu are capacitatea de a depune garanția, atunci există o problemă reală dacă partea câștigătoare intenționează să execute hotărârea”, a declarat avocatul Sandra Spurgeon pentru CBS, MoneyWatch.



Echipa de avocați a actriței și-a exprimat supărarea cu ocazia învinovățirii clientei lor, spunând că Amber Heard a fost „demonizată” de echipa juridică a lui Jonny Depp. "Există o cantitate enormă de dovezi care au fost anulate în acest caz", a declarat avocata lui Heard.

Amber Heard a anunțat ca va face apel la decizia instanței

Amber Heard își susține în continuare nevinovăția, declarând la scurt timp după decizia instanței că va face apel. Actrița s-a simțit neîndreptățită de cei șapte jurați care au deliberat procesul intentat de actor. Echipa ei juridică a confirmat informația.

Femeia a spus încă de dinaintea procesului că îi va trimite fostului șot un ordin de restricție dacă acesta nu o va susține în continuare financiar. Amber Heard a intentat o listă de cereri financiare și de proprietăți pe care le vrea în posesie de la fostul ei soț. Pe lângă astea, femeia vrea ca Depp să-i plătească și chiriile celor trei penthouse-uri din Los Angeles.



„Dezamăgirea pe care o simt astăzi este dincolo de cuvinte. Am inima frântă din cauză că un munte de dovezi nu a fost suficient pentru a rezista puterii, influenţei disproporţionate a fostului meu soţ. Sunt și mai dezamăgită de ceea ce înseamnă acest verdict pentru alte femei. Este un regres. Dă ceasul înapoi la un moment în care o femeie care a vorbit și s-a deschis ar putea fi rușinată și umilită public. Decizia respinge ideea că violența împotriva femeilor trebuie luată în serios. Imi pare rău că am pierdut acest caz. Dar sunt și mai tristă că se pare că mi-am pierdut dreptul pe care credeam că îl aveam ca american- de a vorbi liber și deschis. Cred că avocații lui Johnny au reușit să determine juriul să treacă cu vederea chestiunea cheie a libertății de exprimare și să ignore dovezile care au fost atât de concludente încât am câștigat în Marea Britanie", a declarat Amber Heard după verdictul juraților.





sursă: observatornews.ro