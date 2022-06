Reacția lui Johnny Depp, după ce a câștigat procesul împotriva lui Amber Heard: "Juriul mi-a dat viața înapoi"

In articol:

După 6 săptămâni în care Johnny Depp și Amber Heard s-au prezentat în fața instanței, magistrații din Virginia au luat o decizie finală în cazul procesului de milioane de dolari.

Judecătorii i-au dat dreptate actorului, iar acum fosta soție va fi nevoită să plătească daune însemnate. La scurt timp după aflarea verdictului, starul de la Hollywood a avut și o primă reacție în mediul online.

Citeste si: Johnny Depp a câștigat procesul cu Amber Heard! Prima reacție a actriței, după ce a pierdut: „Am inima frântă”

Ce a declarat Johnny Depp la scurt timp după ce a câștigat procesul împotriva fostei soții?

Johnny Depp a transmis un mesaj public după ce judecătorii din Virginia au luat decizia finală în procesul cu Amber Heard. Actorul a ținut să sublinieze că le este recunoscător magistraților pentru că au făcut dreptate și pentru că i-au "dat viața înapoi", după ce imaginea lui a fost grav afectată de-a lungul anilor, din cauza acuzațiilor lansate de fosta soție: "În urmă cu şase ani, viaţa mea, viaţa copiilor mei, viaţa celor mai apropiaţi mie şi, de asemenea, viaţa oamenilor care de mulţi, mulţi ani m-au susţinut şi au crezut în mine, au fost schimbate pentru totdeauna. Totul s-a petrecut într-o clipă. Mi-au fost aduse acuzații false, foarte grave şi penale prin intermediul mass-media, ceea ce a declanşat un fluviu nesfârşit de ură la adresa mea, deşi nu mi s-a adus vreo acuzaţie. Într-o nanosecundă, aceste acuzații au avut un efect seismic, un impact colosal asupra vieții şi carierei mele. Şase ani mai târziu, juriul mi-a dat viaţa înapoi. Sunt cu adevărat recunoscător. Încă de la început, scopul aducerii acestui caz a fost să dezvălui adevărul, indiferent de rezultat.

A spune adevărul a fost ceva ce le datoram copiilor mei şi tuturor celor care mi-au rămas neclintiţi alături. Mă simt împăcat pentru că în sfârşit am reuşit să fac acest lucru. Sunt şi am fost copleşit de iubirea, sprijinul şi bunătatea care pe care mi-aţi transmis-o. Sper că încercarea mea de a spune adevărul îi va încuraja şi ajuta şi pe alții, bărbaţi sau femei, care s-au aflat în situaţia mea. Doresc să felicit munca nobilă a judecătorului, a juraţilor, a personalului instanţei şi a şerifilor care şi-au sacrificat timpul pentru a ajunge la acest punct, precum şi echipei mele de avocaţi, care a făcut o treabă extraordinară ajutându-mă să împărtăşesc adevărul. Ce e mai bun urmează să vină şi un nou capitol a început, în sfârşit. Veritas numquam perit. Adevărul nu piere niciodată.", a scris Johnny Depp, pe rețelele de socializare.

Amber Heard [Sursa foto: Captură video]

Amber Heard, dezamăgită de hotărârea judecătorilor

Și Amber Heard a făcut câteva declarații în mediul online, după ce instanța de judecată i-a dat câștig de cauză fostului ei soț. Actrița s-a arătat dezamăgită de hotărârea magistraților care, spune ea, au demonstrat, prin verdictul dat, că "violenţa împotriva femeilor nu trebuie să fie luată în serios": "Dezamăgirea pe care o simt astăzi este dincolo de cuvinte. Am inima frântă pentru că muntele de dovezi încă nu a fost suficient pentru a rezista puterii şi influenţei disproporţionate ale fostului meu soţ. Sunt şi mai dezamăgită de ce înseamnă acest verdict pentru alte femei. Este un pas în spate. Întoarce ceasul într-o perioadă în care faptul că o femeie vorbeşte însemna că va fi umilită public.

Citeste si: Lovitură pentru Amber Heard, în procesul cu Johnny Depp! Fotomodelul Kate Moss îl apără pe fostul iubit: „Niciodată nu m-a lovit”

Ne întoarce la ideea că violenţa împotriva femeilor nu trebuie să fie luată în serios. Cred că avocații lui Johnny au reuşit să determine juriul să treacă cu vederea problema cheie a libertății de exprimare şi să ignore dovezile care au fost atât de concludente, încât am câştigat în Marea Britanie. Sunt tristă că am pierdut acest proces. Dar sunt şi mai tristă de faptul că pare că am pierdut un drept pe care credeam că îl am ca americancă – de a vorbi liber şi deschis.", a declarat Amber Heard, după ce a pierdut procesul cu Johnny Depp.

Johnny Depp [Sursa foto: Captură video]