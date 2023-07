Ce s-a întâmplat cu Emily Burghelea, după ce ea și Andrei s-au despărțit: „M-am îmbolnăvit de supărare. A venit o asistentă să-mi facă perfuzii la domiciliu”

In articol:

Emily Burghelea și soțul ei, Andrei, sunt împreună de aproape 3 ani și s-au căsătorit în 2021, după ce au devenit părinți pentru prima dată. Cei doi formează o familie minunată și au în prezent 2 copii împreună, pe Amedea și Damian. Emily este extrem de cunoscută pe internet, fiind una dintre cele mai apreciate influnecerițe de pe Instagram și are o comunitate de peste 400 de mii de urmăritori în online.

Deși, în prezent, formează una dintre cele mai apreciate familii din showbiz-ul autohton, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” și actualul ei soț nu au fost întotdeauna atât de fericiți. Emily a mărturisit, în urmă cu ceva timp, că ea și Andrei au trecut printr-o despărțire la începutul relației, iar acum a dat mai multe detalii despre perioada dureroasă din viața lor. Emily a povestit că ea și tatăl copiilor săi au fost nevoiți să treacă prin momente pline de lacrimi și suferință, pentru a-și putea da seama că sunt făcuți unul pentru celălalt. Înainte de a deveni părinți, Emily și Andrei au avut o pauză de 6 luni în relație, timp în care ambii au suferit enorm.

„Deși în adâncul sufletului meu știam că el este alesul inimii mele, nu eram sigură că are disponibilitatea emoțională necesară ca să începem o relație serioasă, muncea foarte, foarte mult și avea o viață agitată, ne vedeam destul de rar, nu vorbeam foarte mult, iar focul din sufletul meu ardea mocnit, până când ne-am certat și ne-am despărțit. Am suferit enorm, l-am sunat de sute de ori în noaptea în care ne-am luat adio, însă Dumnezeu a decis că aveam amândoi nevoie să trecem prin foc ca să putem să ne bucurăm apoi de fericire! Nu ne-am mai vorbit o perioadă, sufletele noastre erau în continuare un întreg, dar drumurile nu ni s-au mai intersectat pentru o vreme și a fost dureros, dar în momentul în care ne-am reîntâlnit, după ce ne-a fost atâta dor, am conștientizat că nu putem să trăim unul fără celălalt și am decis că eram amândoi pregătiți să întemeiem o familie. Cu ajutorul lui Dumnezeu, asta am și făcut, iar acum avem doi prunci de care ne bucurăm în fiecare moment, pe care îi creștem cu iubire, implicare și devotament, ei sunt rodul iubirii noastre și ne înseninează fiecare zi!”, a declarat Emily Burghelea pentru Viva.ro.

Emily Burghelea s-a îmbolnăvit după ce s-a despărțit de Andrei

Despărțirea de Andrei a fost un mare șoc în viața lui Emily Burghelea. După ce au luat decizia de a se separa din cauza neînțelegerilor dintre ei, fosta asistentă TV a trecut printr-o perioadă extrem de grea și a mărturisit că a avut chiar și probleme de sănătate, cauzate de stresul și suferința pe care le-a simțit în jumătatea de an pe care a petrecut-o departe de iubitul ei. Totuși, vedeta a recunoscut că, dacă nu ar fi trecut prin acele momente, probabil că ea și Andrei nu și-ar fi dat seama că au nevoie unul de celălalt și că sentimentele lor sunt atât de puternice.

„Se spune că fără tristețe nu exista fericirea. Poate dacă nu am fi traversat acea perioadă dificilă nu am fi fost astăzi aici. Ne-a fost greu atunci însă am avut nevoie să conștientizăm cât de mult ne iubim, am avut nevoie să vedem că viața poate să fie roz, dar noi, unul fără celălalt, vedem alb-negru, am avut nevoie să ne reîntâlnim când amândoi am fost pregătiți să formăm ceea ce nouă ne place să numim familia perfectă! Am trecut prin despărțire și a fost crunt, nu credeam că este posibil, dar m-am îmbolnăvit de supărare. Am avut nevoie de îngrijiri la domiciliu, a venit o asistentă să-mi facă perfuzii la domiciliu, mama s-a întors din străinătate să stea cu mine, am suferit enorm, și el la fel, dar fară acele momente nu am fi conștientizat cât însemnam unul pentru celălalt… Tot răul este mereu spre bine! Nu ne-am mai separat vreodată de atunci și nici nu o vom mai face vreodată!”, a mai spus Emily Burghelea.

