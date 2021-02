Ce s-a întâmplat în relația dintre Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu înainte de despărțire: „Am renunțat la dorințele noastre doar ca să funcționeze”

In articol:

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au luat prin surprindere pe toată lumea, după ce la finalul lunii trecute au anunțat că nu vor mai forma un cuplu, după aproape un deceniu de relație.

Cei doi erau logodiți, iar toată lumea se aștepta la o nuntă, nu la o separare. Cei doi actori continuă să se vadă, chiar și acum, la o lună de la despărțirea oficială, pentru că sunt implicați în același proiect, în serialul „Adela”.

Încă au rămas prieteni buni, încă petrec timp împreună, iar ambii încă se mai iubesc, pentru că după 9 ani de timp petrecut împreună cu același om sentimentele nu se pot șterge cu buretele. Vlad Gherman dă cărțile pe față și spune care a fost adevăratul motiv al separării de fosta logodnică, Cristina Ciobănașu.

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu

Vlad Gherman, despre relația actuală cu Cristina Ciobănașu: „Ne mai pierdem unul în ochii celuilalt ”

Vlad Gherman recunoaște că este greu. Tot ceea ce trăia în urmă cu o lună s-a schimbat drastic. Nu mai locuiește cu femeia pe care a iubit-o mai mult ca orice pe lumea aceasta și nu se mai poate comporta cu ea ca și cu o iubită, dar din când

în când recunoaște că se mai iau în brațe, își mai amintesc de momentele frumoase pe care le-au petrecut împreună și se mai pierd unul în ochii celuilalt.

„E o tranziţie grea, normal, dar nu imposibilă. Avem momente în care ne îmbrăţişăm şi prin acea îmbrățisare ne spunem o mie de cuvinte, ne mai pierdem unul în ochii celuilalt, mai râdem când ne aducem aminte de anumite momente pe care le-am trăit de-a lungul relației noastre și după ne cuprind sentimente puternice, dar suntem amândoi conștienți că asta e cea mai bună decizie pentru noi, individual, în momentul ăsta”, a mărturisit Vlad Gherman pentru viva.ro

Actorul se teme acum de ceea ce le va rezerva viitorul.

Este conștient că amândoi au pornit pe drumuri separate și trebuie să respecte acest lucru, fără a mai avea vreo implicație, însă incertitudinea îl sperie. De asemenea, Vlad Gherman a mărturisit că a avut nevoie de ajutor specializat pentru a trece mai ușor peste această perioadă și se pare că ședințele regulate la psiholog încep să dea roade.

„Nu am plâns doar pentru că nu mai sunt cu Criss, ci și pentru că mi-e frică de toate schimbările care urmează. Sunt entuziasmat, dar îmi e și teamă. M-au încercat multe gânduri în ultima perioadă. Clar mă ajută foarte mult ședințele la psiholog și sunt convins că mă voi pune repede picioare”, a mai adăugat actorul pentru aceeași sursă.

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu

Vlad Gherman, despre despărțire: „Am evoluat în direcţii diferite”

Împărtășesc aceeași pasiune pentru actorie, însă au planuri diferite de viață. De-a lungul timpului ambii și-au sacrificat dorințele pentru ca relația dintre ei să funcționeze, însă au ajuns într-un punct în care, deși se iubesc nespus, nu mai pot forma un cuplu. Actorul recunoaște că sentimentele lui pentru Cristina Ciobănașu nu vor înceta niciodată!

„Am evoluat în direcţii diferite. Începuserăm să ne dorim lucruri diferite și credeţi-mă că am încercat să facem relaţia să funcţioneze. Nu am zis gata' din primul moment în care am realizat că nu suntem pe acelaşi traseu. Nu am tras de relaţia asta din obişnuință.

Chiar ne-am dorit să funcţioneze, pentru că ştiam ce avem lângă noi. De multe ori am renunțat la dorințele noastre doar ca să funcționeze relația (nu e un lucru sănătos, dar am încercat). Am făcut sacrificii, compromisuri în egală măsură. Cristina este în continuare pentru mine cea mai specială persoană. Nu cred că voi înceta vreodată să o iubesc – indiferent de tipul de iubire pe care i-o port”, a mai spus actorul pentru viva.ro