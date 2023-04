Oana Lis a vorbit despre partidele de amor din trecut! Val de reacții după afirmația făcută de soția lui Viorel Lis: „Nu se vorbea că era rușine”

In articol:

Oana Lis încearcă mereu să își păstreze optimismul de care a dat dovadă de-a lungul anilor, chiar dacă nu are mereu motive să fie pozitivă.

În urmă cu doar câteva zile, soția lui Viorel Lis făcea un anunț de-a dreptul cutremurător, care ar pune la pământ pe oricine, nu și pe ea, însă. În urma unor analize mai amănunțite, blondina a aflat că are cancer de piele și a trecut printr-o intervenție chirurgicală, dar a ținut totul în secret o bună perioadă de timp.

Cu toate că nu trece prin cele mai fericite momente din viața ei, aceasta continuă să fie extrem de activă în mediul online, acolo unde reușește chiar să și glumească și să își spună părerile în stilul său caracteristic, pentru a-i face pe urmăritorii ei să zâmbească.

Oana Lis a stârnit fel și fel de reacții cu postarea din mediul online

În urmă cu puțin timp, soția fostului edil al Capitalei a ales să vorbească despre partidele de amor de pe vremuri, mai exact despre modul în care erau privite relațiile intime în trecut, iar postarea ei a strâns o mulțime de reacții, internauții fiind extrem de interesați de subiectul deschis de Oana Lis.

„Pe vremea bunicilor nu se vorbea despre sex...ca era rușine, dar se făcea în draci...pe câmp, in șură, acasă, în spate la CAP cu șefu'...la vecina; la vecinu, etc!!!”, este postarea făcută de soția lui Viorel Lis pe contul său personal de Facebook.

Bineînțeles că reacțiile nu au întârziat să apară și nu au fost puține deloc. Internauții și-au dat cu părerea, unii chiar i-au mulțumit Oanei pentru sinceritatea ei și pentru felul în care decide să se exprime de fiecare dată, cu umor.

„Ai tu ceva amintiri Oana asa-i ???”/ „Oamenii trăiau altfel, mai fericiți,mai responsabili,acum sunt mai însingurați, triști”/ „Pai ca sa faci 10 copii îți trebuia timp de acțiune nu mai încăpeau vorbele, de-asta nu se vorbea”/ „Femeie te ador.....ai simtul umorului dezvoltat”/ „Asa este! Mi a povestit o bătrânică odată în spital, ca o făceau peste tot și cu cine apucau..la câmp, în sura, la pădure.. etc”, sunt doar câteva dintre comentarii.

Oana Lis a vorbit deschis despre problemele de sănătate cu care se confruntă

Soția lui Viorel Lis a aflat întâmplător că are cancer. Oana avea o pată pe piele de mai bine de doi ani, însă nu i-a acordat o prea mare importanță. Totuși, la un moment dat a decis să vadă ce se află în spatele ei și a mers la un control medical. A fost șocată să afle că situația e mai gravă decât ar fi crezut.

„Nu pot să zic că sunt de nota 10, în cea mai bună formă. Nu am vorbit pe internet. Acum o lună am fost diagnosticată cu un carcinom, care e o formă de cancer de piele. Nu aveam niciun simptom. Știind că atunci când treci printr-o perioadă mai grea corpul reacționează, am zis să-mi fac și eu analizele.

Eu aveam o pată. O aveam de doi ani de zile și am văzut că s-a mărit. Nu m-am dat cu creme, nu a dispărut, dar mă și obișnuisem cu ea. Mi se părea ceva ciudat și mi s-a spus că este periculos, că trebuie să fac o biopsie. Este un carcinom malign.

Nu am vorbit decât cu câteva persoane. A fost perioadă destul de grea. Încă mai am niște dureri după intervenție. Acum realizez. Eu n-am avut nicio operație până acum, decât cea de apendicită. Am 44 de ani.

Viorel stând acasă, în ziua în care am fost la clinică nu puteam să conduc, m-am întors cu taxi. Și oamenii puternici au nevoie de sprijin. În ultimele trei săptămâni, pare că eram foarte fericită și foarte veselă. Am vrut să nu spun nimănui decât abia acum, când sunt cât de cât ok. Nu sunt puternică mereu. Am momente în care cad, în care plâng. Am și eu nevoie de o îmbrățișare, să mă întrebi ce fac, să mergi cu mine la doctor. În fiecare zi luna asta m-am rugat”, a dezvăluit Oana Lis în urmă cu câteva săptămâni la TV.