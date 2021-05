Ce s-a întâmplat între Ana Porgras și Zanni la Survivor România. ”Faimoasa” i-a dezvăluit totul lui Jador: ”Prima oară când l-am văzut...”

In articol:

Plecarea Anei Porgras de la Survivor România a întristat o țară întreagă! Fosta mare gimnastă a României a fost prezentă într-un live, făcut de Jador pe YouTube, unde a răspuns la cele mai îndrăznețe întrebări. Pe lângă subiectul ”Survivor România”, cei doi foști concurenți ai emisiunii fenomen de la Kanal D au discutat și despre Zanni, ”faimosul” despre care se spunea că este împreună cu Ana Porgras.

Citeste si: Daniela Iliescu așteaptă cu sufletul la gură ca iubitul ei, Culiță Sterp, să vină acasă de la Survivor: ”Mă copleșește și pe mine...”

Ei bine, bruneta a ținut să clarifice lucrurile și să explice faptul că ea și Zanni nu formează un cuplu și nici n-o să fie împreună atunci când acesta va ajunge acasă, în România, după competiția Survivor. Jador i-a pus o întrebare indiscretă Anei, la care fosta gimnastă a răspuns fără să stea pe gânduri.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Citeste si: Ana Porgras, dezvăluiri fără perdea! Adevărul despre relația dintre ea și Zanni: „El era gelos tare!” Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei

Ana Porgras [Sursa foto: Captură YouTube]

Ce s-a întâmplat între Zanni și Ana Porgras la Survivor România

Jador: Am o întrebare pentru tine. Ai făcut ceva cu Zanni în Dominicană?

Ana: Nu, Doamne ferește! Dar tu ai fi făcut ceva în Dominicană?

Jador: Nu aveam putere să fac.

Ana: Nu aveai cum, nici măcar dacă… Corpul nu te mai ajuta, dar nici măcar gândul…

Jador: Dar Zanni nu ti-a propus?

Ana: Nu, mă, jur!

Jador: Minți, îl știu eu pe el!

Ana: Nu! Îți jur că nu.

Jador: E cuminte Zanni?Ana: Da, chiar e băiat cuminte.

Jador: Pare golan!

Ana: Să știi că prima oară când l-am văzut și eu am zis „Doamne ferește”, mai ales că e tot tatuat, îl vezi tot așa, ți se pare… Dar chiar e băiat bun!

Jador: Ana, ai dormit cu capul pe pieptul lui…

Ana: Păi da, și ce treabă are? Zi-mi tu mie ce treabă are.

E ca și cum ai fi dormit tu cu oricare dintre noi, că la un moment dat chiar era o discuție cu Culiță și zicea că „noi nu mai vedem fetele din echipă ca și cum…

Jador: Zani nu s-a dat la tine?! Ești frumoasă, cu toții ne-am uitat la posteriorul tău.

Ana: Toată România s-a uitat. S-o fi uitat și el, dar nu a îndrăznit.