Ce s-a întâmplat între Bianca Drăgușanu și fostul ei soț! Situația e... gravă

Bianca Dragusanu a decis sa ii spuna Adio iubitului

Mai exact, spun sursele noastre, între Bianca Drăgușanu și iubitul ei au apărut, ca de obicei, mici discuții legate de viitorul lor împreună.



Doar că, de această dată, lucrurile par să se fi complicat mai mult ca niciodată. Și, chiar dacă, de această dată, nu au ajuns în situația de a se agresa reciproc, cei doi au decis să se despartă definitiv și, mai mult, nu au făcut-o în termeni deloc amabili. Iar acest lucru a fost anunțat chiar de fostul iubit al celebrei Bianca Drăgușanu printr-o declarație care spune tot despre ceea ce simte acum. „Despre Bianca nu am ce să spun. Nu mai declar chestii”, a spus bărbatul cu care s-a iubit Bianca Drăgușanu.

Bianca Dragusanu vrea sa se reinventeze si sa isi povesteasca suferintele

”Ajunseseră să se certe din absolut orice, era o adevărată nebunie. Două zile se iubeau, era numai lapte și miere, iar cinci se certau până la epuizare, își aruncau cuvinte urâte și se urau. Și-au dat seama amndoi că nu au de ce să mai stea împreună, că, de fapt, nu îi leagă decât atracția fizică, chimia pe care o au în anumite momente. Dar și Bianca, și iubitul ei, au interese total diferite, afaceri pe alte paliere, nu au, de fapt, timp să se consume în asemenea discuții și asemenea certuri. Pentru că, să ne înțelegem, ei nu știuau să se certe așa cum se petrece într-o familie obișnuită, la ei certurile erau îngrozitoare”, ne-a explicat un apropiat de-al cuplului.

Mai mult decât atât, susține sursa noastră, dacă până acum, fiecare scandal uriaș era urmat de o împăcare siropoasă, unul dintre cei doi făcând un pas în spate și cerându-și scuze, de această dată lucrurile stau diferit. ”Niciunul nu vrea să cedeze, amândoi văd în celălalt principalul vinovat al lucrurile urâte petrecute între ei. Bianca a decis să nu mai dea șanse unui om care nu o respectă, iar el îi reproșează că se aprinde prea repede și că nu își știe locul în relație. Iar atunci, cum niciunul nu cedează, scandalul e... garantat”, ne-a mai spus sursa citată.

Bianca Dragusanu se plimba cu masina iubitului ei prin oras

Bianca Drăgușanu s-a săturat de relația în care a fost în ultimii doi ani

”Am decis astăzi să încep să vă spun una dintre poveștile vieții mele și mai bine zis, ultima poveste a vieții mele, care are un început, apoi un cuprins, apoi un deznodământ și un final incredibil. Stați aproape pentru că vreau să vă dau detalii în zilele ce urmează, despre fabuloasa poveste din ultimii 2 ani din viața și fabuloșii ultimii 4 ani din viața mea în care a apărut și Sofia. (...) În anumite contexte sunt foarte amuzantă, mie îmi vine să râd de ce zic eu. Eu nu mai am nimic de pierdut și vreau să vă spun care e adevărul? Bănuiți care e adevărul? Aveți idee? Aveți idee în ce context am putut să fiu mințită din nou și păcălită de două personaje penibile? Dacă vă spun de la început, v-o ia telefonul razna, o să spuneți „vai, cât de comică ești!”. Am fost întrebată de multe ori „ce-ți lipsește ție de te compromiți în situații în care ai de suferit sau imaginea ta e terfelită sau îți pierzi îndrederea în sine?”, a spus Bianca Drăgușanu despre ultima perioadă a relației cu fostul ei partener de viață. Mai mult decât atât, ea vrea să șteargă orice amintire a acestuia. ”Mi-am făcut un tatuaj recent de care vreau să scap și vreau să-l scot. Aș fi zis greșelile tinereții, dar da, eram foarte tânără când l-am făcut vinerea trecută. Săptămâna asta, pentru că mi-a venit mintea la cap, vreau să scot tatuajul. Sugestii, un laser ceva unde să scăt un tatuaj? Știu că după ce îl scot o să-mi fac altul în zone mai sexy”, a spus Bianca Drăgușanu, semn că vrea să uite definitiv de bărbatul din viața ei din ultimii doi ani.