Ce se întâmplă acum cu fosta iubită a lui Cătălin Scărlătescu! Cel mai dorit chef a anunțat că este într-o relație

Cătălin Scărlătescu a aruncat bomba și a declarat într-o emisiune tv că nu este singur, că trăiește o frumoasă poveste de dragoste. ”Sunt foarte indisponibil. Niciodată nu m-am afișat. Pentru că nu îmi place să aduc viața personală la TV. Urăsc astea la televizor. Mă țin și eu cu fetele de mână, sunt un om normal. Am și eu o iubită că nu pot sta singur cuc. În momentul de față am o relație”, a spus Cătălin Scărlătescu. Dar, normal că nu a vrut să dea declarații despre iubita sa.

De-a lungul anilor, unul dintre cei mai râvniți burlaci din showbiz, a fost cuplat cu multe domnișoare, dar chiar dacă era surprins în ipostaze tandre cu câte o divă, Cătălin Scărlătescu avea mereu câte o explicație, fără să vrea să spună că aceasta îi este iubită.

O lungă perioadă s-a spus că între el și Gina Pistol ar fi ceva, iar glumele dintre ei aveau să dovedească faptul că frumoasa blondă încerca în acea perioadă de fapt să țină ascunsă relația cu Smiley. Iar ea cu chef Scărlătescu erau doar foarte buni prieteni.

Cătălin Scărlătescu, suprins cu o cântăreața, a spus că sărutul a fost pe nas

În urmă cu câțiva ani, în presă, au mai apărut zvonuri privind o relație a lui Cătălin Scărlătescu cu o altă frumoasă blondă. Este vorba despre Maria Andria, o blondă senzuală care se pare că îi furase inima lui Scărlătescu, de altfle cei doi au fost surprinși de paparazzi și în timp ce se sărutau. Niciunul nu a vrut să recunoască faptul că între ei ar fi ceva, iar Cătălin Scărlătescu chiar a precizat că pupatul a fost de fapt…pe nas!

Frumoasa cântăreață, care de trei ani trăiește o frumoasă poveste de dragoste, a trecut însă printr-o perioadă extrem de grea. Maria Andria a fost diagnosticată la începutul anului cu o tumoră în zona gâtului, iar în urmă cu câteva luni a fost operată. ”Operația a fost ok, medicii mi-au spus că au scos tot ce era rău acolo. Urmează o perioadă grea de recuperare, pentru că nu am voie să vorbesc în următoarele zile și o să încerc să respect indicațiile doctorilor, ca să nu am probleme mai târziu, deși îmi este foarte greu să stau așa liniștită. Mâine voi merge acasă și o să aibă grijă mama mea de mine” declara Maria Andria într-o emisiune tv. De altfel, într-un vlog din luna aprilie, chiar ănainte de operație, Maria Andria și-a spus povestea și drama prin care trecea la acel moment.