Ce se întâmplă cu Florin Călinescu, după ce a renunțat la trustul unde și-a petrecut ultimii ani din carieră? Actorul a semnat deja un alt contract

Florin Călinescu

Florin Călinescu a uimit pe toată lumea când a luat decizia de a pleca din trustul care l-a găzduit în ultimii ani, atât pe post de prezentator, cât și de jurat al unui important show tv.

Recent, prin intermediul unui live pe Facebook, actorul a dezvăluit că a semnat deja un nou contract, de care este foarte mulțumit.

Ce va face Florin Călinescu după ce a renunțat la vechiul loc de muncă?

Prezentatorul tv nu a stat cu mâna în sân după ce a renunțat la vechiul loc de muncă, ci dimpotrivă, Călinescu a anunțat că a decis deja ce va face în continuare.

Actorul a spus că este vorba despre un parteneriat cu mai multe televiziuni, prin intermediul căruia va oferi consultanță și consiliere, însă nu a dezvăluit încă numele acestora: "Am semnat un contract de consultanță, de consiliere, pentru mai multe televiziuni. Niște buni prieteni s-au gândit și ei să ne încrucișăm destinele și să o iau de la zero. Nu am nicio teamă, nicio frică. Genul meu e să construiesc, decât să mă dau pe tobogane construite de alții, bine judecate de ei și pentru distracția unor audiențe. Am dat anunțul și cred că nu s-a înțeles foarte bine și atunci vreau să explic rar și pe îndelete.", a declarat Florin Călinescu, la începutul transmisiunii live.

De asemenea, fostul jurat a precizat că este în căutare de oameni serioși, care să fie pasionați de ceea ce fac și doresc să facă parte din proiectele pe care actorul le va dezvolta în viitorul apropiat: "Caut oameni, pentru că asta am făcut din 1 decembrie 1995, care să se exprime într-un fel sau altul într-un colectiv de creație. Rămâne să iau legătura cu unele din persoanele care îmi trimit dorințele lor de a lucra împreună. Niciodată nu am făcut și nu pot să fac compromisuri.", a mai adăugat Călinescu, în timpul live-ului de pe Facebook.

Florin Călinescu[Sursa foto: Captură video]

"Nu îmi fac o televiziune, pentru că nu sunt atât de nebun"

Florin Călinescu a ținut să lămurească și anumite zvonuri care au apărut în spațiul public, după ce și-a anunțat demisia.

Celebrul actor a dezvăluit că informațiile transmise de el au fost înțelese puțin greșit și că nu are de gând să își facă o televiziune, ci doar va apărea ca și consultant/ consilier, în cadrul unor anumite emisiuni: "Nu îmi fac o televiziune, pentru că nu sunt atât de nebun, e vorba poate de milioane, habar n-am, dar am semnat un contract cu niște prieteni și veți afla săptămâna aceasta despre ce este vorba. Probabil o să fac și o emisiune, două, trei, cu dumneavoastră.", a încheiat prezentatorul tv, pe pagina sa personală.