What’s Up nu și-a revenit după scandalul pe care l-a avut cu poliția, luna trecută. Cântărețul a postat, în noaptea de Revelion, o imagine sugestivă pe contul lui de Instagram cu textul ”No signal” (fără semnal). Mai mult, el a eliminat de pe cont toate imaginile postate în anii trecuți, atât cele personale cât și cele de pe scenă. What’s Up și-a scos inclusiv fotografia de profil, în ciuda faptului că postările lui sunt urmărite de peste 100.000 urmăritori.

PS: Îmi cer iertare tuturor oamenilor cărora le-am greșit în 2019; sper ca în 2020 să descopăr varianta mea mai bună!

Aveșiu grijă de voi / spor în toate!

Viața începe într-o formă inconștientă și se termină tot așa; hai să fim conștienți de prezent și de oamenii care sunt în jurul nostru și cărora chiar le pasă de noi! Vă pup”, a fost mesajul postat de What’s Up la singura fotografie rămasă pe contul lui de Instagram.

What's Up, probleme serioase cu legea

La începutul lunii decembrie, What’s Up a fost ridicat de polițiștii de la secția 17 de la ușa iubitei sale, în urma unui apel la 112. Cântărețul devenise recalcityrant și agresiv. La vederea oamenilor de ordine, What’s Up a avut o nouă ieșire violentă și a fost încătușat. Ulterior i s-a deschis dosar penal pentru ultraj și tulburarea ordinii publice. Scandalul l-a afectat destul de tare pe What’s Up care a pierdut destul de multe concerte în luna decembrie.