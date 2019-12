What’s Up a fost plasat sub control de judiciar și este urmărit penal pentru ultraj, după un incident violent care a avut loc în urmă cu o săptămână, la ușa apartamentului iubitei sale. Cântrețul a făcut plângere împotriva controlului judiciar și a avut parte de un judecător îngăduitor, care i-a admis solicitarea însă nu în totalitate.

Astfel, What’s Up rămâne sub control judiciar însă are parte de un tratament ceva mai blând. El va trebui să se prezinte la secția de poliție conform programului de supraveghere sau ori de câte ori este chemat însă nu mai mult de o dată pe săptămână (mențiune care nu exista anterior, în decizia procurorului). O altă victorie mare obținută de What’s Up a fost aceea că poate părăsi teritoriul României însă doar în condiții excepționale și cu încuviințarea prealabilă a procurorului de caz. Judecătorul a considerat că interpretului nu trebuie să îi fie luat dreptul la muncă, în condițiile în care pe viitor ar putea să apară oferte pentru concerte în străinătate.

Ce s-a întâmplat la ușa iubitei lui What's Up?

What’s Up a fost încătușat și dus la secția de poliție în urmă cu o săptămână, după ce agenții au fost chemați la domiciliul iubitei cântărețului pentru că acesta făcea scandal la ușa fetei. La apariția poliției, What’s Up a avut un comportament violent și a fost imobilizat de oamenii legii, după care dus la secție.

Într-o postare pe contul lui de socializare, What’s Up a recunoscut că ”am vorbit mult, tare și prost”, însă nu și-a asumat celelalte acuzații, cum ar fi că și-a agresat iubita sau că a mușcat un polițist de picior. ”E o nuvelă inventată de câțiva oameni din presă, de dragul ineditului”, a scris câțntărețul.