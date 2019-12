What's Up i-a cerut demisia preşedintelui Traian Băsescu acum şase ani. Cântăretul, al acărui nume real este Marius Ivancea, a fost invitat, in 2013, sa cante pe scena festivalului Callatis, de la Mangalia. La un moment dat, What's Up si colegii sai de trupa au inceput sa cante o melodie despre presedintele de atunci al tarii, Traian Basescu, cerandu-i demisia pentru ca tara „merge in jos, iar noi nu suntem in panta”. In acel moment, prezentatoarea show-ului, Liana Stanciu, a intrat peste el pe scena si i-a smuls microfonul din mana. (vezi câţi bani câştigă Whats`UP)

Citeste si: What's Up și-a anulat concertul de mâine, de la București! Interpretul, lovit din plin după scandalul cu poliția

Citeste si: What's Up, declarații în exclusivitate pentru Știrile Kanal D. Ce spune despre incidentul de săptămâna trecută

„Nu s-a întâmplat nimic grav. Era un artist pe scenă, îşi depăşise timpul mult, pentru că fiecare artist avea un timp alocat... "Pe de altă parte, s-au folosit nişte cuvinte care nu se folosesc la timpul acela, mai ales când nu s-au culcat copiii. (...) S-a folosit de mai multe ori un cuvânt pe care îl foloseşti când te duci la toaletă”, a declarat ulterior Liana Stanciu. „Din păcate, un singur cuvinţel mi-a scăpat...normal erau 10 minute de cântat pentru cele patru piese, numai că între ele a apărut şi acest mesaj. Cred că au fost două minute în plus. (...) Mi s-a reproşat că am depăşit timpul după ce am ieşit de pe scenă”, a explicat What's Up incidentul.

What's Up i-a cerut demisia preşedintelui Traian Băsescu. Acum, e acuzat că a muşcat un poliţist

What's Up a revenit în prim-plan după ce, lunea trecuta, a fost arestat în urma unui scandal violent cu iubita lui, Alice. Oamenii legii au intervenit la fața locului, iar cântărețul a devenit recalcitrant. Polițiștii l-au încătușat și l-au dus de urgență la secție. Alice Badea a făcut primele declarații după ce, luni seară, a sunat la poliție și a anunțat că a fost bătută de fostul ei iubit, What's Up. La adresa apartamentului violonistei a ajuns un echipaj de poliție. Cântărețul a devenit și mai agresiv la vederea oamenilor legii, astfel că a sfârșit încătușat și dus la secția de poliție pentru a da mai multe declarații.

Alice Badea a fost contactată de reporteri pentru a da mai multe detalii despre incident, dar a negat că a sunat la poliție. Mai mult, ea a declarat că What’s Up nu a fost agresiv fizic, însă a recunoscut faptul că la domiciliul ei au existat mai multe contradicţii. Iubita artistului l-a însoțit la sediul de poliție, unde au sosit ulterior și părinții artistului. De la secția de poliție, What's Up a fost dus la Parchet pentru a vorbi cu procurorii. Conform declarațiilor unui reporter, artistului i se aduce și acuzația de ultraj pentru că a mușcat un polițist.