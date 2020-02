Primele imagini cu Razboinicul Cornel, descalificat de la Survivor!

Survivor!" />

Războinicul Cornel a ales să părăsească emisiunea Survivor, după ce a fost înțepat de o insectă, chiar lângă ochi. În urma tratamentului pe care l-a primit, și-a revenit și a fost declarat apt din punct de vedere medical să intre din nou în competiție.

„Nu toti dintre cei care intra in aceasta competitie pot sa o si continue. Desi apt medical, Cornel a ales, si este 100% doar decizia lui, sa nu mai participe in Survivor Romania. Cornel nu se va mai intoarce alaturi de voi pe insula Razboinicilor”, a spus Dan Cruceru, porezentatorul emisiunii Survivor.

Războinicul Cornel a ales să prăsească show-ul Survivor și s-a întors în România. În urmă cu puțin timp, el a ajuns pe aeroportul Otopeni, acolo unde era așteptat de familie.

Cine este Chirica Cornel, concurent la Survivor Romania

Chirica Cornel, in varsta de 27 de ani, este unul dintre Razboinicii “Survivor Romania”. S-a nascut in Bucuresti, a finalizat studiile cu specializarea Matematica – Informatica, dar si Drept, insa a ales o cariera in sport. La varsta de 11 ani a jucat la Steaua Bucuresti, categoria junior, apoi s-a reorientat catre arte martiale, la varsta de 15 ani. De 6 ani este antrenor personal de fitness.

Concurentul spunea ca isi doreste sa isi testeze limitele odata cu participarea lui la “Survivor Romania”.