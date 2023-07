Ce spunea George Burcea despre nunta cu Viviana Sposub: "Mulțumim cerului pentru asta". Cum a influențat pandemia relația celor doi | EXCLUSIV

In articol:

Vivia Sposub și George Burcea au format un cuplu timp de aproximativ trei ani, iar relația dintre cei doi părea indestructibilă.

Vedeta TV și actorul s-au susținut reciproc ori de câte ori au avut proiecte, iar ea părea că se înțelege de minune chiar și cu fetițele sale.

Totuși, lucrurile se pare că nu au fost făcute să dureze la nesfârșit, iar legătura puternică dintre cei doi nu a mai rezistat prea mult, după ce au revenit din America, acolo unde George a participat la proiectul din serialul Wednesday. Cei doi și-au spus adio, iar vestea a fost dată prin intermediul unei postări pe Instagram.

Momentan nu este cunoscut motivul despărțirii dintre cei doi, însă în trecut George a avut doar cuvinte de laudă la adresa iubitei sale. În 2021, invitat în emisiunea Corneliei Ionescu, actorul a vorbit chiar și despre o eventuală nuntă cu vedeta TV.

Ce spunea George Burcea despre nunta cu Viviana Sposub

Actorul și prezentatoarea TV au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de trei ani, iar starul din Wednesday a avut mereu lucruri frumoase de spus despre partenera lui.

George Burcea a susținut-o întotdeauna pe brunetă și chiar a venit în platoul "Bravo, ai stil" Celebrities, atunci când sexy bruneta a fost concurentă, pentru un moment în care diva purta o rochie de mireasă.

La scurt timp, au apărut și primele întrebări cu privire la o posibilă nuntă între actor și vedeta TV, iar la WOWnews, în 2021, George Burcea a dat cărțile pe față.

"Deocamdată am făcut doar momentul cu ea, momentul cu rochia de mireasă(...) Nu îmi place să mă grăbesc, nu îmi place să spun acum cuvinte mari, dar sincer mă bucur foarte mult și ne bucurăm foarte mult de acest an de zile pe care l-am petrecut împreună și de momentele pe care le petrecem împreună.

Să ne susținem, să ne ajutăm să ne iasă proiectele. Eu am proiectele mele, ea are proiectul ei așa că avem o perioadă destul de aglomerată și mulțumim că avem perioade aglomerate și mulțumim cerului pentru asta(...) Mă bucur foarte mult de tot ceea ce trăiesc", a mărturisit George Burcea, în exclusivitate la WOWnews.

George Burcea și Viviana Sposub [Sursa foto: Instagram]

George Burcea, extrem de sincer în privința relației cu Viviana Sposub

George Burcea a fost și extrem de sincer în privința relației pe care o avea cu Viviana. Cei doi se înțelegeau de minune, iar pandemia i-a ajutat foarte mult să se apropie, dat fiind că aveau și foarte mult timp la dispoziție pe care să îl dedice vieții de cuplu.

"A fost un an superb și datorită pandemiei pentru că dacă noi, de la începutul anului trecut, când am venit noi din acea emisiune, ne duceam unul în dreapta unul în stânga și ne duceam odată la nu știu cât timp că nu puteam să stăm împreună din prima zi, eu cred foarte mult că relația nu se închega, nu se lega atât de mult. Am stat foarte mult împreună, am avut COVID împreună.

Dacă noi nu stăteam împreună, datorită lucrurilor care ni s-au întâmplat, COVID, pandemie și proiecte mai puține să știi că nu ne legam atât de mult. Faptul că noi am stat atât de mult împreună și acum locuim împreună și faptul că suntem unul pentru celălalt în fiecare proiect pe care partenerul îl face, cred că ne-a unit foarte mult și ne-a făcut să ne simțim foarte bine și în siguranță", a mai povestit George Burcea, în emisiunea Corneliei Ionescu.

George Burcea și Viviana Sposub [Sursa foto: Instagram]

Viviana Sposub a anunțat despărțirea dintre ea și George Burcea

Viviana Sposub și George Burcea și-au spus adio, în urmă cu doar câteva zile. Vedeta TV a fost cea care a distribuit un mesaj pe rețelele sociale, după ce presa a speculat în mai multe rânduri, în ultimul timp, o eventuală despărțire.

"Viața nu se întâmplă așa cum ne așteptăm noi. Ne surprinde în fiecare clipă și ne oferă experiențe menite să ne dezvolte.

Eu și George nu mai formăm un cuplu. Suntem recunoscători pentru tot ce am trăit împreună. Vă mulțumim că ne-ați fost alături pe parcursul celor 3 ani. E o perioadă în care ne dorim discreție și intimitate", a scris Viviana Sposub pe Instagram.

