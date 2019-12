Într-un interviu oferit unei emisiuni tv, Loredana a marturisit ceva știut de puțini oameni: „Am făcut un liceu economic. Am început Facultatea de Drept, la Sibiu, dar n-am terminat-o, deci nu pot să mă laud cu ea. Acum regret că nu m-am ţinut mai mult de şcoală, dar asta e. O să-i îndemn pe copiii mei să înveţe”, a declarat Loredana Chivu.

Vedeta a mai declarat și că își dorește să își păstreze intimitățile doar pentru ea, ferindu-se astfel de vorbele răutacioase.

, spunea Loredana Chivu.

Ce operații estetice are Loredana Chivu. De necrezut!

Întrebată câte operații estetice are, vedeta nu s-a mai ascuns și a recunoscut câte intervenții și-a facut. „O să spun în premieră câte operații am. Prima operație la sâni mi-am dorit-o că eram complexată că nu aveam. Am avut problemă cu acea operație, s-a infectat și a trebuit să urmeaze o reconstrucție, adică încă trei operații la sâni, până am ajuns să îi am așa. Altă operație este rinoplastia, am făcut-o pentru că nu puteam să respir și eram îngrozită cum o să arate dacă nu umblu și estetic. Restul sunt mici schimbări, injectări, buzele sunt injectate, acum doi ani le-am injectat, am grijă de mine. La fund nu am operație, sunt niște injecții. Ești puțin sedat, fără anestezie totală. ”, a declarat Loredana în cadrul emisiunii.