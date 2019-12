Doina Belu a fost persoana care se pare că a aflat prima despre moartea lui Cornel Galeș în Spania, într-un accident auto.

Doina Belu a fost bună prietenă ani de zile cu Ileana Ciuculete și cu Cornel Galeș. Pe lângă prietenie, ei erau legați și de o legătură de familie: Doina Belu a fost nașa celor doi de cununie.

Despre Doina Belu s-au aflat mai multe la moartea Ilenei Ciuculete, atunci femeia a vorbit despre ultimele zile de viața ale artistei. Asta pentru că nașa Doina a fost una dintre puținele persoane care a știut de boala de care suferea Ileana Ciuculete și a stat lângă aceasta și lângă Cornel Galeș în perioada petrecută în spital.

După moartea Ilenei Ciuculete, când toți s-au îndepărtat de Cornel Galeș, nașa Doina i-a rămas alături. O perioadă, a fost singura persoană care reușea să-l scoată din depresia care pusese stăpânire pe el. Din acea perioadă, sunt numeroase poze în care Cornel Galeș apare alături de Doina Belu și de familia acesteia. Apoi, nașa Doina a fost una dintre primele persoane care a aflat de relația lui Cornel Galeș cu blonda Viviana.

Nașa Doina, despre accidentul în care a murit Cornel Gales ”Nu avea centura”

Acum, tot nașa Doina a dat vestea tristă a morții lui Cornel Galeș. Femeia a dat detaliile și despre accidentul de circulație în care Cornel Galeș și-ar fi pierdut viața.

”Erau trei în mașină, Cornel era la volan. Nu avea centură, cineva a intrat în ei și el a murit. Am vorbit cu unul dintre cei care era în mașină, era în stare de șoc și abia înțelegeam ce spune. Ne-au dat și număr de cadavru, am rugat pe cineva care știe spaniolă să sune acolo. Cadavrul există, dar nu vor să ne dea detalii pentru că nu îi lasă legea, nu suntem rude apropiate. Dar el nu mai are pe nimeni pe lumea asta, nu știu ce să mai zic… Sper să nu fie adevărat, dar cred că este”, a spus Doina Belu.