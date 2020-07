Personajul momentului după ce a recunoscut că a avut coronavirus, Andreea Esca a avut o viață sentimentală discretă până să se mărite cu Alexandre Eram. ”Da, am fost bolnavă de Covid-19, atât eu, cât și soțul meu și unul dintre copii, și mulțumită lui Dumnezeu și medicilor extraordinari, alături de care am trecut în această perioadă nefericită, suntem bine și avem un rezultat negativ astăzi, toți 3.”

”Lucrurile au fost foarte ciudate, nu știu dacă neapărat complicate, dar niciodată nu te aștepti să ți se întâmple ție, oricum ar fi, și primul care s-a îmbolnăvit în familia noastră a fost soțul meu. Avea de 2 zile febră foarte mare, pe care inițial am asociat-o cu o problemă mai mult gastrică. Ne-am gândit că poate are o enterocolită sau, cine știe, chiar o toxinfecție alimentară, pentru că el de obicei atunci când avea orice fel de probleme cu stomacul făcea și febră.

Numai că mi s-a părut ciudat că era aproape a 3-a zi în care făcea febră și era febră foarte mare, aproape de 40 de grade. De obicei, când pățea așa ceva, se întâmpla o singură noapte în care avea, nu știu, febră 38, și a doua zi era în regulă. Atunci ne-am impacientat și am chemat salvarea. Ne-am făcut testul de coronavirus. El a ieșit pozitiv, eu am ieșit negativ. Bineînțeles că imediat a fost dus la spital. Eu, bineînțeles că am hotărât, chiar dacă aveam un rezultat negativ, pentru că avusesem contact cu cineva care avusese un rezultat pozitiv, să rămân în izolare pentru 14 zile și să-i fac testul și băiatului nostru care locuiește cu noi.

I-am făcut acest test și lui Aris și a ieșit și el cu un rezultat pozitiv, el până în acel moment neavând niciun alt simptom, decât îmi spunea că îl deranjează puțin gâtul, că crede că e roșu în gât, dar că nu ceva semnificativ, nu febră. Așa că în a doua zi după ce a fost internat Alex, l-am internat și pe Aris, și a făcut și fiica mea testul, deși ea nu locuiește cu noi și nu avusesem prea mare contact, dar ca să fim siguri și să nu punem pe nimeni în pericol în jur și-a făcut și Alexia testul și i-a ieșit negativ. Iar ei doi, după cum ți-am spus, s-au dus și s-au internat imediat la spitalul Victor Babeș din București, amândoi în același salon”, a povestit Esca la PRO TV.

În 2013, WOWbiz.ro a dezvăluit că Bogdan Arșinel, băiatul actorului Alexandru Arșinel, a fost iubitul din liceu al Andreei Esca, aceasta declarând despre Bogdan că "imi placea foarte mult pentru ca era unul dintre cei mai buni baschetbalisti si pentru ca dansa foarte bine... Dar, ca orice poveste din adolescenta, are un sfarsit si fiecare a luat-o pe alt drum. A facut Facultatea de Constructii si construieşte lucruri frumoase in tara. S-a casatorit, are si el doi copii. Este un om implinit si imi pare foarte bine pentru el".

Și Revista VIP scria acum mai bine de două decenii despre o presupusă idilă între Andreea Esca și un om de afaceri grec, milionar, cu investiții în România. “Revista VIP dezvaluia cititorilor sai ca Esca va accepta o eventuala cerere in casatorie a iubitului ei. Dupa doua luni de specializare in SUA, la CNN, Andreea, deja crainica la PRO TV, a dezmintit ca patronul clubului „30” din Bucuresti, Manos Damanakis, ar fi fost iubitul sau.”, a relatat VIP. În anul 2000, Esca s-a măritat cu afaceristul francez Alexandre Eram, căruia i-a dăruit doi copii, pe Alexia și Aris.