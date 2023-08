Cea mai mare lecție de viață pe care Oana Roman i-a oferit-o fiicei sale: „Așa trebuie să ne comportăm”. Vedeta se mândrește la tot pasul cu Isabela

In articol:

Oana Roman se poate declara o mămică împlinită. Vedeta și fostul ei soț, Marius Elisei, au împreună o fiică, pe Isabela, în vârstă de 9 ani. Fetița se pregătește să înceapă clasa a treia, iar mama ei nu-și mai încape în piele de fericire, văzând cât de mult a crescut fiica sa.

Chiar dacă Oana și Marius s-au despărțit, cei doi păstrează o legătură foarte apropiată, ambii fiind extrem de implicați în creșterea și educația Isabelei, care a preluat cele mai frumoase trăsături de caracter de la părinții ei.

Oana Roman se mândrește cu fiica sa, care crește tot mai mult pe zi ce trece. Vedeta a vorbit, de curând, despre Isabela, având doar cuvinte de laudă la adresa ei. Fiica lui Petre Roman este foarte mulțumită de modul în care s-a dezvoltat copilul ei, mărturisind că Isabela este o fetiță extrem de înțelegătoare și de modestă. Oana a dezvăluit și cel mai important sfat pe care i l-a dat fiicei sale, și anume, acela de a trata oamenii cu bun simț și de nu se considera superioară față de ei, chiar dacă mama ei este o persoană publică.

„Așa a crescut, aceasta este normalitatea ei, practic. Cred că dacă n-ar fi, i s-ar părea ciudat! Așa a crescut de când s-a născut, normalitatea ei este asta, ca eu să apar la televizor, să apar în ziare, să mă știe lumea pe stradă, să mă cunoască oamenii, să o cunoască și pe ea. Dar nu face caz din asta deloc, e foarte în banca ei, nu se laudă niciodată cu chestia asta și are un bun simț cu care s-a născut cumva, cred. Nu se laudă și știe că expresia „nu știi cine sunt eu?” nu avem voie să o pronunțăm și să o folosim pentru că este un lucru lipsit de educație și cu mare prost-gust. E conștientă de lucrul acesta, a înțeles că nu este OK! Vede și la mine cum fac, știe că vorbesc cu toată lumea, că sunt OK cu toată lumea, că fac poze cu toată lumea, că nu tratez oamenii cu superioritate niciodată și că vorbesc la fel de frumos cu toți pe care îi întâlnesc! A văzut, cumva, că aceasta este normalitatea și așa trebuie să ne comportăm!”,

a declarat Oana Roman pentru Ego.ro

Oana Roman este estrem de mândră de fiica ei, Isabela [Sursa foto: Instagram]

Oana Roman și Marius Elisei și-au sărbătorit fiica împreună

Vedeta și fostul ei soț s-au despărțit definitiv în urmă cu câteva luni, însă au continuat să se întâlnească și să vorbească, pentru a lua, împreună, cele mai bune decizii în privința fiicei lor. Ieri, Isabela și-a serbat ziua de nume, iar părinții ei i-au făcut o surpriză extrem de emoționantă. Oana Roman și Marius Elisei au dat uitării certurile dintre ei și au sărbătorit-o împreună pe Isa, alături de prietenii fetiței. Vedeta a postat, pe rețelele de socializare, un filmuleț înduioșător, din momentul în care ea și Marius au surprins-o pe fiica lor atunci când au început să îi cânte împreună „La mulți ani”, oferindu-i și un tort, iar micuța a rămas fără cuvinte.

„Să ne trăiești cu numele Maria Isabela”, a scris Oana Roman pe InstaStory, alături de filmulețul emoționant.