Chefi la Cuțite 2023. În ediția trecută, Chef Florin Dumitrescu a reîntregit echipele, folosind o amuletă. Iată cine sunt noi concurenți care s-au alăturat echipelor, în sezonul 11.

Concurenți noi Chefi la Cuțite 2023

Noi concurenți s-au alăturat echipelor în ediția trecută de la Chefi la Cuțite 2023. Înainte de a începe proba, Chef Florin Dumitrescu a anunțat că va folosi o amuletă, care îi dă voie să refacă toate echipele.

„Este momentul oportun să putem face această mutare, pentru că avem minus 5 oameni în echipe. Practic avem ocazia de a le oferi echipelor numărul inițial, ci anume 7 oameni. Un om la mine, doi oameni la Bontea, doi oameni la Scărlătescu.

Dacă vreți să știți, eu am ales doar din ultimii, pentru că am vrut să fiu drăguț și să nu încurc pe nimeni. Și pentru că oamenii, dacă au ajuns până acolo, probabil că merită. Întâi voi aduce omul pentru echipa mea, iar el se numește Stelian Nistor. ”, a spus Chef Florin.

Miercuri seara, Chef Florin Dumitrescu a folosit o amuletă care i-a oferit șansa de a reface echipele. Astfel, în echipa gri a venit Stelian Nistor, În echipa roșie, Adriana Stănescu și Matthew Ehsanmehr, iar în cea neagră, Iulia Istrate și Ștefan Nistor.

Cine sunt noii concurenți de la Chefi la Cuțite 2023

Nistor Stelian

Nistor Stelian are 33 de ani și este din Sibiu. Este de meserie bucătar și lucrează în Suedia, iarna.

Concurentul a pregătit, în preselecții, file de ren, cartofi copți și ragu din ciuperci de pădure cu sos de vin roșu. Preparatul i-a adus trei cuțite.

„Numele Meu este Nistor Stelian, sunt din și sunt bucătar. Lucrez în bucătărie de la vârsta de 16- 17 ani. Eu lucrez în Suedia iarna. La început mi-am găsit de lucru în Centrul Vechi din Sibiu, am început ca ucenic, apoi am cunoscut bucătari, am învățat meserie.

Chefi la Cuțite 2023. Iată cine sunt noi concurenți care s-au alăturat echipelor, în sezonul 11 [Sursa foto: Facebook]

Acolo am cunoscut un om, care căuta bucătari în Suedia. M-am hotărât să plec pentru 5 luni. Am muncit foarte mult. Munceam zi de zi de la zece la zece seara. Dar nu îmi pare rău.”, a povestit noul concurent.

Nistor Stelian a mai primit o șansă de a intra în concurs. Chef Florin Dumitrescu a folosit o amuletă care i-a permis să completeze echipa. Astfel, Nistor Stelian a primit o tunică gri.

Adriana Stănescu

Adriana Stănescu are 38 de ani și locuiește în Londra. Concurenta este instructor de fitness, dar are o pasiune desăvârșită pentru bucătărie.

Adriana a gătit, la preselecțiile sezonului 11, biban de mare cu orez brazilian, lobster și prosecco sauce. Preparatul său i-a impresionat pe cei trei chefi!

Chefi la Cuțite 2023. Iată cine sunt noi concurenți care s-au alăturat echipelor, în sezonul 11 [Sursa foto: Facebook]

„Sunt Adriana Stănescu, am 38 de ani. Locuiesc la Londra, de fel sunt din Râmnicu Vâlcea. De profesie sunt antrenor de fitness, consilier nutriționist. Am fost pasionată de sport, de mic copil. M-au pasionat artele marțiale, dar din cauza lipsei financiare totul s-a oprit la un moment dat.

La 30 de ani am luat decizia să mă întorc la prima mea dragoste: sportul. După un divorț.”, a povestit Adriana.

Matthew Ehsanmehr

Matthew Ehsanmehr are 36 de ani, este de origine iraniană. Concurentul locuiește în România de peste 7 ani și este de profesie bucătar.

Concurentul Chefi la Cuțite 2023 a avut o afacere în domeniul decorațiunilor interioare, însă la vârsta de 30 de ani și-a dat seama că nu face ceea ce îi place și trebuie să se reprofileze pentru a fi pe deplin fericit.

Matthew a venit la preselecțiile sezonului 11 cu un preparat iranian. Cei trei Chefi au fost impresionați de gustul descoperit în farfurie și au oferit cele trei cuțite.

Chefi la Cuțite 2023. Iată cine sunt noi concurenți care s-au alăturat echipelor, în sezonul 11 [Sursa foto: Facebook]

„Aș vrea să impresionez chefii cu o experiență sută la sută iraniană. Aș vrea să se simtă ca și când ar fi în Iran, într-un restaurant iranian.

În momentul în care gătesc, mintea mea se eliberează de toate problemele, gătesc când vreau să mă simt fericit. De obicei, când gătesc, mai și cânt. De aia iese mâncarea mea gustoasă”, a declarat Matthew Ehsanmehr

Iulia Istrate

Iulia Camelia Istrate face parte din echipa lu Chef Cătălin Scărlătescu. Concurenta are 29 de ani, este din Timișoara și este bucătar într-o burgerie, dar în trecut Tânăra a venit la preselecțiile sezonului 11 Chefi la cuțite alături de colega ei, Daniela Jitariuc. Concurenta a venit cu o rețetă de burger.

Chefi la Cuțite 2023. Iată cine sunt noi concurenți care s-au alăturat echipelor, în sezonul 11 [Sursa foto: Captură YouTube]

„Numele meu este Iulia Camelia, am vârsta de 29 de ani. Eu am făcut lupte libere 7 ani de zile. Am ajuns să fac de performanță. În momentul de față sunt bucătar într-o burgerie. Eu consider că nu ai nevoie neapărat de niște cursuri ca să fii bucătar.”, a spus concurenta.

Ștefan Nistor

Ștefan Nistor are 24 de ani, este din București și lucrează ca bucătar. Ștefan a pregătit în preselecții mousse de ciocolată, cu texturi de măr și a primit 3 cuțite din partea Chefilor.

„Am venit să câștig. Cred că ar fi punctul culminant al carierei mele de până acum. Preparatul meu merită un cuțit de aur!”, a declarat noul concurent de la Chefi la Cuțite 2023.

Chefi la Cuțite 2023. Iată cine sunt noi concurenți care s-au alăturat echipelor, în sezonul 11 [Sursa foto: Instagram]

„La 19 ani am cunoscut o fată care stătea în Irlanda. M-am mutat acolo și m-am angajat într-un restaurant. Am spălat vase 3- 4 luni. Încă nu am ajuns sus de tot în bucătărie, dar mă bucur că am plecat de jos și am trecut prin fiecare secție”, a spus Ștefan Nistor.

Chefi la Cuțite 2023. Iată cine sunt noi concurenți care s-au alăturat echipelor, în sezonul 11

