Chiar dacă a devenit mamă, Andreea Ibacka arată senzațional. Vedeta a dezvăluit care sunt trucurile sale pentru o siluetă de vis: „Este important să nu te frustrezi”

Andreea Ibacka și Cabral formează unul dintre cele mai cunoscute și îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Aceștia au împreună doi copii, pe Namiko și Tiago.

Chiar dacă a devenit mamă de două ori, actrița arată foarte bine și are grijă să își mențină silueta pe care a avut-o încă de la prima apariție publică.

Soția lui Cabral este la fel de suplă ca înainte să-i aducă pe lume pe copiii ei. [Sursa foto: Instagram]

Andreea Ibacka are grijă să se mențină în formă

La 37 de ani, se pare că actrița este împlinită din toate punctele de vedere. Acum, pentru că micuții ei nu mai sunt chiar atât de mici, vedeta se ocupă de trupul ei și de regimul alimentar al întregii familii.

Totuși, partenera lui Cabral mărturisește că nu petrece ore întregi la sală, ci alege să se axeze pe un stil de viață sănătos.

Andreea mai precizează însă că a prins un loz norocos la loteria genetică, pentru că la rândul ei, și mama artistei a avut mereu o siluetă de vis, până în jurul vârstei de 50 de ani.

„N-am avut niciodată probleme cu silueta, nici chiar după sarcini, mi-am revenit foarte repede, pentru că am un metabolism care arde tot, deocamdată. Nu lucrez foarte mult la sală, însă încerc să am un stil de viață sănătos pentru că mă ajută foarte mult și moștenirea genetică și mama mea a fost la fel până la 50 de ani, a avut 50 de kilograme. Dar este important să ai un stil de viață sănătos, mai degrabă sunt atentă la ce mănânc, deși mai am și o zi în care „trișez” și mănânc porcării. Este important să nu te frustrezi, pentru că atunci când te abții 100%, la un moment dat intervine frustrarea că nu ai voie anumite alimente la care tânjești.

Eu mănânc destul de sănătos și odată ce am diversificat meniul copiilor, mi-am îndreptat mult mai mult atenția către alimente bio, ecologice, care, într-adevăr sunt mai costisitoare, dar gândindu-mă în perspectivă, merită. Și dacă cumpăr pentru ei, fructe și legume netratate chimic, am ajuns și noi să mâncăm mai sănătos decât mâncam înainte, mâncăm pește, ceea ce nu făceam în general, evităm prăjelile și, de câțiva ani, avem obiceiuri mai sănătoase.”, a povestit vedeta, pentru viva.ro.

Andreea Ibacka [Sursa foto: Instagram]

