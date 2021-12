Chris Noth, actorul din "Sex and the City", a fost acuzat că a abuzat mai multe femei. Prima reacție a starului: "Sunt persoane pe care le-am întâlnit cu zeci de ani în urmă"

In articol:

Chris Noth, starul din "Sex and the City", este implicat într-un scandal de proporții. Actorul american a fost acuzat de viol și agresiune de către două persoane cu care a intrat în contact acum câțiva ani.

Femeile au povestit cum s-a întâmplat totul

Potrivit unui articol scris de hollywoodreporter.com, femeile care susțin că au fost victimele starului american au în prezent 31, respectiv 40 de ani. Cele două au povestit sub pseudonimele de Zoe și Lily, pentru publicația amintită, că nu se cunosc între ele și nici nu știau una despre experiența celeilalte. Acestea au dezvăluit că unul dintre violuri a avut loc în anul 2004, iar cel de-al doilea în 2015, când Noth avea deja trei ani de căsătorie cu soția lui, Tara Wilson, cu care are și doi copii.

Chris Noth și soția lui [Sursa foto: Instagram]

Conform declarațiilor lui "Zoe" și "Lily", ambele incidente s-au petrecut în locuințele actorului american. Prima femeie susține că a fost violată în apartamentul pe care bărbatul îl deține în Los Angeles, atunci când a mers acasă la acesta pentru a-i returna o carte pe care o împrumutase: "A fost foarte dureros și am strigat: "Oprește-te!". Și nu a făcut-o. I-am spus: "Poți să iei măcar un prezervativ?", iar el a râs de mine.", a declarat "Zoe", pentru sursa amintită.

Cea de-a doua victimă a dezvăluit că a fost obligată să întrețină relații sexuale cu Chris Noth în apartamentul acestuia din New York, după ce starul a invitat-o la cină: "A tot încercat și a încercat, iar eu ar fi trebuit să spun "Nu" mai ferm și să plec. Și-a dat pantalonii jos și stătea în fața mea.", a spus "Lily", pentru aceeași sursă, potrivit dailymail.co.uk.

Chris Noth [Sursa foto: Instagram]

Ce spune Chris Noth despre acuzațiile aduse?

În urma acuzațiilor care i s-au adus, Chris Noth a infirmat faptul că le-ar fi violat pe cele două femei. Actorul american nu a dezmințit, însă, că le-a întâlnit pe presupusele victime: "Acuzațiile împotriva mea făcute de indivizi pe care i-am întâlnit cu ani, chiar zeci de ani în urmă, sunt categoric false. Aceste povești ar fi putut fi de acum 30 de ani sau de acum 30 de zile- NU înseamnă întotdeauna NU- aceasta este o linie pe care nu am trecut-o. Întâlnirile au fost consensuale.", a mărturisit starul din "Sex and the City", conform sursei amintite.

