O actriță celebră, victima a trei violuri. Vedeta a rămas însărcinată, însă a ales să renunțe la copil: "Mi-aş fi crescut copilul împreună cu violatorul meu"

Ashley Judd este o militantă a drepturilor femeilor, după ce a trecut prin mai multe experiențe traumatizante, care au marcat-o pe viață. Celebra actriță din America a povestit în nenumărate rânduri despre cum a fost agresată sexual și cum a fost nevoită să apeleze la avort, după ce unul dintre violatori a lăsat-o însărcinată.

Ashley Judd susține femeile care aleg întreruperea de sarcină

Ashley Judd a devenit vocea a sute de femei care susțin avortul, după ce propria experiență de viață a făcut-o să renunțe la o sarcină nedorită. Starul a dezvăluit în public faptul că este "supraviețuitoarea a trei violuri", și s-a ales în urma uneia dintre agresiuni chiar și cu un copil pe care nu a dorit, însă, să îl păstreze.

Ashley a vorbit pentru prima oară despre momentele cumplite prin care a trecut în anul 2015, când a redactat și un eseu ce avea ca

temă violența împotriva femeilor și pe care l-a dezbătut mai apoi în fața tuturor:, a scris actrița în eseul respectiv, publicat în Mic, potrivit Clickpentrufemei.

Printre cei acuzați că au agresat-o pe Judd s-a numărat și producătorul Harvey Weinstein, despre care vedeta a spus că a abuzat-o pe parcursul filmărilor de la "Kiss the Girl"

. Totuși, bărbatul nu s-a ales cu nicio pedeapsă din partea legii, pentru că judecătorii au respins în instanță cazul lui Ashley.

Ashley Judd a făcut întrerupere de sarcină

În urmă cu doi ani, în cadrul summit-ului "Femei în lume", Ahsley Judd recunoștea faptul că nu regretă avortul făcut, pentru că dacă ar fi ales altfel, acum și-ar crește copilul alături de agresorul ei: "După cum ştie toată lumea, sunt foarte deschisă acestui subiect, sunt supravieţuitoarea a trei violuri. Şi, în timpul unuia dintre aceste trei violuri, am rămas şi însărcinată.

Am fost foarte recunoascătoare că am putut face acel avort, că am avut acces la o întrerupere de sarcină legală şi sigură. Pentru că violatorul, care este din Kentucky, ar fi avut drepturi de partenitate asupra copilului meu, având în vedere că acest lucru e prevăzut de lege în acest stat. Mi-aş fi crescut copilul împreună cu violatorul meu!", a declarat celebra actriță, în cadrul evenimentului amintit.