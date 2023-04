Cine a fost bărbatul care a susținut-o pe Simona Halep în toată perioada suspendării dopajului! ”A fost primul om pe care l-am contactat! Am putut găsi adevărul”

In articol:

După luni întregi de tăcere, Simona Halep s-a decis să vorbească și ea în cazul de dopaj cu Roxadustat în care este suspendată încă de anul trecut.

Simona Halep a rupt tăcerea în cazul suspendării de dopaj! ” Nu solicit niciun fel de tratament preferențial. Doar cer să fiu judecată”

Într-un interviu acordat publicației Tennis Majors, Simona Halep a rupt tăcerea și s-a arătat indignată de faptul că procesul ei încă nu a început, în condițile în care au trecut nu mai puțin de opt luni de când a fost depistată pozitiv. Demersurile tenismenei nu au avut sorți de izbândă până acum, astfel că, dincolo de ce le-a spus jurnaliștilor, românca și-a expus punctul de vedere și pe rețelele de socializare.

„De opt luni mă aflu în stare de suspendare, cu toate că am trimis toate probele către ITF încă din luna decembrie.

Nu solicit niciun fel de tratament preferențial. Doar cer să fiu judecată. Simt că mi se face o nedreptate și întreb: cât mai durează?”, a fost mesajul fostului lider mondial WTA pe contul său de Instagram.

Simona Halep [Sursa foto: Instagram]

Bărbatul care a susținut-o pe Simona Halep în toată perioada suspendării dopajului a fost Patrick Mouratoglou. ”A fost alături de mine la fiecare pas, am fost în stare să găsim adevărul ”

În toată această perioadă de suspendare au existat păreri pro și contra Simona Halep, dar adevăratul suport pentru sportiva noastră a fost Patrick Mouratoglou, antrenorul său care i-a fost alătur în cea mai dificilă perioadă a vieții sale.

În interviul acordat pentru Tennis Majors, Simona Halep afirmat că, mulțumită celebrului tehnician francez, a putut lega filmul întâmplărilor pentru a putea identifica sursa contaminării cu Roxadustat, care a fost demonstrată că provenea dintr-un supliment.

„Până acum, a fost cea mai dură bătălie pe care am purtat-o în viața mea și în cariera mea. Am primit o scrisoare din partea Federației Internaționale de Tenis, prin care mi se comunica că am fost testată pozitiv la o cantitate extrem de mică de Roxadustat.

Primul lucru pe care l-am făcut a fost să îi scriu antrenorului meu, lui Patrick, pentru a-l întreba dacă am înțeles bine că testul meu de urină a ieșit cu rezultat pozitiv. Din acel moment, m-am putut baza pe el, pe ajutorul lui. Pentru că a fost alături de mine la fiecare pas, am fost în stare să găsim adevărul ”, a spus Simona Halep celor de la Tennis Majors.

Simona Halep [Sursa foto: Instagram]

Patrick Mouratoglou a reacționat și a militat pentru Simona Halep! ” Meriți o audiere rapidă”

Din spusele Simonei Halep, deși a stat în umbră și nu a preferat să facă vâlvă, Patrick Mouratoglou a fost bărbatul care a susținut-o pe toată perioada suspendării tenismenei pentru dopaj. Francezul i-a fost în permanență alături în aceste luni foarte grele pentru ea, cu sfaturi, ajutor moral și, foarte important, cu soluții pentru a putea demonstra nevinovăția sportivei sale

Poate tocmai de aceea, acum, odată cu declarațiile tranșante ale lui Halep, reacția lui Patrick Mouratoglou a fost una în același ton. „Meriți o audiere rapidă, astfel încât să poți să îți prezinți punctul de vedere și să fii judecată”, a fost mesajul transmis de antrenorul francez.

Simona Halep și Patrick Mouratoglou [Sursa foto: Profimedia]

Simona Halep a vorbit despre Patrick Mouratoglou, dar nu i-a uitat pe fani. ”Am simțit sprijinul oamenilor. Asta m-a făcut să mă simt mai puternică”

Simona Halep a vorbit public despre sprijinul lui Patrick Mouratoglou, dar nu i-a uitat nici pe cei care au fost alături de ea necondiționat în cele opt luni de chin.

”Am simțit sprijinul oamenilor, al fanilor mei, al tuturor, simt că ei nu cred că am luat în cunoștință de cauză o substanță interzisă.

Asta m-a făcut să mă simt mai puternică, să vreau să revin, să muncesc din greu pentru a putea reveni la nivelul de dinainte, dacă nu la un nivel mai înalt. Vreau cu adevărat să revin în tenis și să joc la cel mai înalt nivel,” a spus Simona Halep, în materialul exclusiv din Tennis Majors.