Cine a smuls interfonul de la vila Clejanilor? Ioniță, disperat după problemele cu Fulgy: ”L-am aruncat la coșul de gunoi”

Viorica și Ioniță de la Clejani continuă să-l apere pe fiul lui Fulgy, care a reușit în decurs de o săptămână să ajungă la poliție, la spital, să se certe cu bodyguarzii și să înjure pe toată lumea.

Ioniță spune că îi va tăia din bani lui Fulgy

Părinții băiatului spun că Fulgy va fi alt om după acest episod și că se va concentra mai mult pe cariera lui. Pe de altă parte, Clejanii acuză presiunea continuă la care familia lor este supusă de o vreme încoace.

”El va înțelege din greșelile pe care le face pentru că eu, ca și tată n-o să-l ajut să facă ceea ce a făcut. Va avea niște restricții de la mine foarte tari. Eu ți-am oferit foarte multe lucruri pe care nu ți le mai ofer... aici este rolul meu.(...) Acest copil nu a fost pregătit pentru jungla de afară. Și n-a știut să discearnă cine îi vrea binele și cine îi vrea răul. Aici trebuie să știi să-ți alegi prietenii... Experiența n-ai cum s-o ai la 21-22 de ani. Vin ăia, te pupă, te lingușesc, lasă-l pe tata că-mi pune numai condiții, mai bine cu ăștia aici”, a explicat Ioniță de la Clejani la emisiunea Exclusiv VIP realizată de jurnalistul Cristian Brancu.

Fulgy a comis-o din nou

Ioniță de la Clejani: ”Mi-am smuls interfonul să nu mai fim sunați”

Pe de altă parte, Ioniță a mărturisit că și-a smuls singur intrefonul de la poarta vilei din Dristor pentru că acesta ajunsese un element de presiune. ”Tot timpul venea cineva la poartă”, a dezvăluit Ioniță, fără să explice dacă se referă la jurnaliști sau la alte persoane neinvitate...

Interfonul de la vila Clejanilor a fost smuls

”Dragilor, aveți grijă de copiii dumneavoastră, nu credeți toți oamenii care vin spre dumneavoastră... Spre noi vin. Eu am rupt interfonul și l-am băgat în coșul de gunoi. Știți de ce nu mai am interfon? Pentru că vin fel și fel de oameni la poarta mea. Am acceptat să vină televiziunile acasă, asta e, mi-am asumat... mi-am rupt interfonul și l-am băgat în gunoi ca să nu mai fim sunați. Nu toată lumea care te pupă... unii îți lasă venin și sunt numai pe interes. Aveți grijă de copii, decât să scrieți mesaje rele este mult mai bine să faci niște povețe, niște sfaturi... E ușor să faci un rău, binele se face greu”, a mai spus Ioniță de la Clejani.