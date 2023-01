Cine e Dan Condurache. Biografie: vârstă, studii, carieră. Povestea de viață a marelui actor

In articol:

Dan Condurache este un mare actor român de film, scenă și televiziune. A jucat în zeci de piese de teatru, iar talentul l-a direcționat către televiziune și proiecte mult mai mari. Iată povestea de viață a actorului.

Cine e Dan Condurache

Dan Condurache s-a născut pe 26 iulie 1952, la Dorohoi. Încă de mic a fost fascinat de piesele de teatru, pe care le asculta la radiofonul din casa bunicilor. Înclinația a continuat și după absolvirea liceului, când s-a decis să vină la Capitală.

A venit în București la începutul anilor 70 și a dat admiterea la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică. A fost admis cu brio și a fost studentul lui Octavian Cotescu și Ovidiu Schumacher.

Cine e Dan Condurache

A jucat prima dată pe o scenă la puțin timp de la absolvirea facultății, la Teatrul Mic din București. A primit rapid mai multe oportunități de roluri, însă s-a făcut cunoscut odată cu participarea în piesele „Nu suntem îngeri” și „Galileo Galilei”. Marele actor a petrecut peste 35 de ani în lumea teatrală, lăsând amprentă și influență puternice asupra generațiilor următoare.

Nici televiziunea nu l-a ocolit, făcându-și debutul în 1976. Talentul și apariția lui scenografică l-a propulsat în mai multe seriale românești. Ultima apariție de milioane a avut-o acum doi ani, când a interpretat un rol negativ într-o serie de pe micile ecrane.

Ce rol ar vrea Dan Condurache să joace

Dan Condurache se bucură de o recunoștință și faimă din partea poporului român. Sutele de roluri i-au adus iubirea fanilor, a criticilor de film, dar și a regizorilor.

Cu toate acestea, actorul are o mare dorință neîmplinită, iar aceea are legătură cu familia sa, formată din doi copii minunați și o soție frumoasă.

„Profesia de actor, deşi pare plină de artificii, e o luptă continuă între lumină şi umbră. Mi-ar fi plăcut să fiu un tată mai aplicat şi mai apropiat de copiii mei, Sebastian şi Irina. Am fost într-o anumită măsură, dar cred că se putea şi mai bine. Sunt mândru de ei, dar nu am fost de acord să mă urmeze în meserie. Nu am vrut să se amestece în demenţa asta confuză din cinematografia şi din teatrul românesc. Este o dispută de 15 ani între mine şi soţia mea, Creola, pe această temă, dar cred că e mai bine că au făcut altă profesie. Poate or să mă blameze cândva, dar eu nu cred în genul acesta de continuitate. Mi-aş dori, deşi nu sunt convins de asta, ca într-o zi să fie şi ei mândri de mine”, a declarat Dan Condurache, conform taifasuri.ro.

