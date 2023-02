In articol:

Cine e Kenichi Ebina de la Românii au Talent 2023. Concurentul a câștigat America's Got Talent, în urmă cu zece ani, iar acum a venit la Românii au Talent, sezonul 13.

Cine e Kenichi Ebina de la Românii au Talent 2023

Kenichi Ebina de la Românii au Talent 2023 are 48 de ani și vine din Tokio, Japonia. Concurentul de la Românii au Talent, sezonul 13, i-a uimit pe toți în preselecțiile emisiunii cu numărul său de dans robotic.

„Mă numesc Kenichi Ebina, sunt din Japonia și sunt un fel de dansator. Pe Pământ, dansez așa de 25 de ani. Am 48 de ani”, a spus concurentul de la Românii au Talent.

Însă puțini știu că Kenichi Ebina de la Românii au Talent 2023 este câștigătorul concursului America's Got Talent, sezonul 8, difuzat în urmă cu 10 ani.

Kenichi Ebina de la Românii au Talent 2023 [Sursa foto: Captură TV]

Kenichi Ebina, patru de „DA”la Românii au Talent, sezonul 13

Cei patru jurați de la Românii au Talent 2023, Andi Moisescu, Andra, Mihai Bobonete și Dragoș Bucur, sunt foarte optimiști în ceea ce privește parcursul lui Kenichi Ebina la Românii au Talent, sezonul 13. Aceștia sunt convinși că dansatorul venit din Japonia va ajunge cel puțin în semifinalele concursului.

Kenichi Ebina a primit patru de „DA” la Românii au Talent, sezonul 13, astfel s-a calificat în etapa următoare a concursului de talente.

„Omul e de pe altă planetă, nu e de aici. Vreau să vă spun un singur lucru, cu ocazia asta poate afla toată țara. Extratereștrii există și sunt printre noi.

Faptul că vedem un show multimedia, că e mai mult decât un dans ceea ce am văzut, nu mă surprinde. Vii din Japonia, trăim în 2023, e evident că vorbim multi dimensiune, multimedia, tot ce vrei, dar felul în care dansezi tu deasupra tuturor artificiilor tehnologice... acest fel este fără precedent. Eu nu am mai văzut dans la un asemenea nivel de când fac emisiunea Românii au Talent. Sunt din prima zi, dar nu am mai văzut așa ceva”, a exclamat Andi Moisescu.

„E foarte frumoasă partea de multimedia pe care ai creat-o, dar e doar o coajă. Conținutul adevărat ești tu, adică dacă faci aceleași lucruri fără muzică, fără lumini, fără proiecții, sunt convins că vom fi la fel de impresionați, la fel de dați pe spate”, a spus și Dragoș Bucur.

Kenichi Ebina de la Românii au Talent 2023 [Sursa foto: Captură TV]

