Cine este Jerome Murat de la Românii au Talent 2023. Artistul a prezentat un număr magistral în emisiune, care i-a adus multe aplauze și patru de „DA”.

Cine este Jerome Murat de la Românii au Talent 2023

Jerome Murat, este un artist stradal, în vârstă de 54 de ani, care vine din Paris, Franța. Concurentul de la Românii au Talent 2023, a prezentat în preselecții un număr absolut fabulos de magie și artă stradală îmbinată cu mimă.

„Sunt Jerome Murat și vin din Paris, Franța. Când am fost la Luvru, ca toată lumea, am privit statuile. Și într-o zi am visat că dau viață unei statui. A fost nevoie de mult timp...trei ani am lucrat pe stradă și acum apar la show-uri TV în toată lumea. E pasiunea mea!”, a spus concurentul în preselecții.

Jerome Murat de la Românii au Talent 2023 [Sursa foto: Captură YouTube]

Jerome Murat, patru de „DA” la Românii au Talent, sezonul 13

Jerome Murat a obținut patru de „DA” în preselecții la Românii au Talent, sezonul 13, dar și o mulțime de aplauze din partea juraților și a publicului. Cu toții s-au declarat fascinați de numărul prezentat de concurent la Românii au Talent 2023.

„Mie mi se pare extraordinar tot ce am văzut. Iată ce iese când se întâlnește pasiunea cu foarte multă muncă, dar altfel nu se poate. Spectaculos!”, a exclamat Dragoș Bucur.

„Mie îmi place foarte mult numărul tău! Să reușești să transmiți idei și emoții cu o mască, e foarte complicat. Felicitări!”, a spus Andra.

„E foarte frumos ce am văzut aici, nu putem să nu apreciem că ai creat un spectacol. Te uiți, te distrezi, te și bucuri și la sfârșit ești wow! E și magic în același timp! Patru de DA și abia așteptăm să te revedem!”, a încheiat Andi Moisescu.

